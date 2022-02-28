Duman II Şarkı Sözleri
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Ben hayal kurup da masal yazmadım
Sözlerim bir aşkın hatırasıdır
Kimsenin kalbine girip gezmedim
İzlerim bir aşkın hatırasıdır
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Bir benim dünyada şansı dönmeyen
Talihi bir kere güldü denmeyen
Yıllardır yağmuru yaşı dinmeyen
Gözlerim bir aşkın hatırasıdır
Hatırasıdır hatırasıdır
Dövüle dövüle moraran bağrım
Dizlerim bir aşkın hatırasıdır
***
Ömründen üç gece zor verdi bana
Ömrünce yanacak kor verdi bana
O güzel ismini sır verdi bana
Gizlerim bir aşkın hatırasıdır
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Kimseyi görmedim ben
Senden daha güzel
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha özel
***
Kimselere de bakmadım
Aklımdan geçen
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha güzel
***
Senden daha güzel
Senden daha güzel
Senden daha güzel
***
Sana ner'den rastladım?
Oldum derbeder!
Kendimi sana sakladım
Senden daha güzel
***
Kimseleri de takmadım
Ölsem değişmem
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha güzel
***
Senden daha güzel
Senden daha güzel
Senden daha güzel
***
Kimseyi görmedim ben
Senden daha güzel
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha özel
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Kimselere de bakmadım
Aklımdan geçen
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha güzel
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