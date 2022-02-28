Ben hayal kurup da masal yazmadım Sözlerim bir aşkın hatırasıdır Kimsenin kalbine girip gezmedim İzlerim bir aşkın hatırasıdır *** Bir benim dünyada şansı dönmeyen Talihi bir kere güldü denmeyen Yıllardır yağmuru yaşı dinmeyen Gözlerim bir aşkın hatırasıdır Hatırasıdır hatırasıdır Dövüle dövüle moraran bağrım Dizlerim bir aşkın hatırasıdır *** Ömründen üç gece zor verdi bana Ömrünce yanacak kor verdi bana O güzel ismini sır verdi bana Gizlerim bir aşkın hatırasıdır

Kimseyi görmedim ben Senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben Senden daha özel *** Kimselere de bakmadım Aklımdan geçen Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel *** Senden daha güzel Senden daha güzel Senden daha güzel *** Sana ner'den rastladım? Oldum derbeder! Kendimi sana sakladım Senden daha güzel *** Kimseleri de takmadım Ölsem değişmem Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel *** Senden daha güzel Senden daha güzel Senden daha güzel *** Kimseyi görmedim ben Senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben Senden daha özel ** Kimselere de bakmadım Aklımdan geçen Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel