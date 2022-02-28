Böyle bir başıma bırakma beni Zaten yaralıyam vurmayın beni Zaten yaralıyam vurmayın beni *** Boynu bükük bir gül çiçek misali Dalımdan koparıp almayın beni O yârdan koparıp almayın beni *** Boynu bükük bir gül çiçek misali Dalımdan koparıp almayın beni O yârdan koparıp almayın beni *** Amman havar havar havar komşular havar Garibim vurulmuş komşular havar Askerim vurulmuş komşular havar *** Aman havar havar havar komşular havar Garibim vurulmuş komşular havar Askerim vurulmuş komşular havar *** Yüce dağ başında kar ben olaydım Senin yollarına kurban olaydım Yârin yollarına kurban olaydım *** Bırakın son bir kez ona bakayım Vaylar bana bana vay bana, bana Kurban olam yârim kurbanım sana *** Bırakın son bir kez ona bakayım Vaylar bana bana vay bana, bana Kurban olam yârim kurbanım sana *** Amman havar havar havar komşular havar Garibim vurulmuş komşular havar Askerim vurulmuş komşular havar *** Aman havar havar havar komşular havar Garibim vurulmuş komşular havar Askerim vurulmuş komşular havar *** Amman havar havar havar komşular havar Garibim vurulmuş komşular havar Askerim vurulmuş komşular havar *** Aman havar havar havar komşular havar Garibim vurulmuş komşular havar Askerim vurulmuş komşular havar