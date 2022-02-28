Havar Şarkı Sözleri
Sibel Can Havar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Havar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Havar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Böyle bir başıma bırakma beni
Zaten yaralıyam vurmayın beni
Zaten yaralıyam vurmayın beni
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Boynu bükük bir gül çiçek misali
Dalımdan koparıp almayın beni
O yârdan koparıp almayın beni
***
Boynu bükük bir gül çiçek misali
Dalımdan koparıp almayın beni
O yârdan koparıp almayın beni
***
Amman havar havar havar komşular havar
Garibim vurulmuş komşular havar
Askerim vurulmuş komşular havar
***
Aman havar havar havar komşular havar
Garibim vurulmuş komşular havar
Askerim vurulmuş komşular havar
***
Yüce dağ başında kar ben olaydım
Senin yollarına kurban olaydım
Yârin yollarına kurban olaydım
***
Bırakın son bir kez ona bakayım
Vaylar bana bana vay bana, bana
Kurban olam yârim kurbanım sana
***
Bırakın son bir kez ona bakayım
Vaylar bana bana vay bana, bana
Kurban olam yârim kurbanım sana
***
Amman havar havar havar komşular havar
Garibim vurulmuş komşular havar
Askerim vurulmuş komşular havar
***
Aman havar havar havar komşular havar
Garibim vurulmuş komşular havar
Askerim vurulmuş komşular havar
***
Amman havar havar havar komşular havar
Garibim vurulmuş komşular havar
Askerim vurulmuş komşular havar
***
Aman havar havar havar komşular havar
Garibim vurulmuş komşular havar
Askerim vurulmuş komşular havar