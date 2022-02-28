İki Gönül Şarkı Sözleri
Sibel Can İki Gönül şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can İki Gönül şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki Gönül sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yıllarımı verdim, çok emeğim var
Ne hayaller kurdum, ümit besledim
Allah'ım, senden bir dileğim var
Onu çok sevdim, bana geri dönsün
***
Yıllarımı verdim, çok emeğim var
Ne hayaller kurdum, ümit besledim
Allah'ım, senden bir dileğim var
Onu çok sevdim, bana geri dönsün
***
Duyun feryadımı, sesimi duyun
Almayın onu benden, almayın
Böyle acımasız, zalim olmayın
***
Günahtır, iki gönül arasına girilmez
Ahımı almayın, bize, bize kıymayın
Günahtır, iki gönül arasına girilmez
Ahımı almayın, bize, bize kıymayın
***
Yıllarımı verdim, çok emeğim var
Ne hayaller kurdum, ümit besledim
Allah'ım, senden bir dileğim var
Onu çok sevdim, bana geri dönsün
***
Duyun feryadımı, sesimi duyun
Almayın onu benden, almayın
Böyle acımasız, zalim olmayın
***
Günahtır, iki gönül arasına girilmez
Ahımı almayın, bize, bize kıymayın
Günahtır, iki gönül arasına girilmez
Ahımı almayın, bize, bize kıymayın