Yıllarımı verdim, çok emeğim var Ne hayaller kurdum, ümit besledim Allah'ım, senden bir dileğim var Onu çok sevdim, bana geri dönsün *** Yıllarımı verdim, çok emeğim var Ne hayaller kurdum, ümit besledim Allah'ım, senden bir dileğim var Onu çok sevdim, bana geri dönsün *** Duyun feryadımı, sesimi duyun Almayın onu benden, almayın Böyle acımasız, zalim olmayın *** Günahtır, iki gönül arasına girilmez Ahımı almayın, bize, bize kıymayın Günahtır, iki gönül arasına girilmez Ahımı almayın, bize, bize kıymayın *** Yıllarımı verdim, çok emeğim var Ne hayaller kurdum, ümit besledim Allah'ım, senden bir dileğim var Onu çok sevdim, bana geri dönsün *** Duyun feryadımı, sesimi duyun Almayın onu benden, almayın Böyle acımasız, zalim olmayın *** Günahtır, iki gönül arasına girilmez Ahımı almayın, bize, bize kıymayın Günahtır, iki gönül arasına girilmez Ahımı almayın, bize, bize kıymayın