Şarkılarda Senden Yana Şarkı Sözleri
Sibel Can Şarkılarda Senden Yana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Şarkılarda Senden Yana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şarkılarda Senden Yana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can
Şarkılarda Senden Yana
-
Ben senle aşkta gülmeyi öğrendim
Ben sevgi için ölmeyi öğrendim
Ben senle aşkta gülmeyi öğrendim
Ben sevgi için ölmeyi öğrendim
***
Bir ömür yetmez, seni sevmek için yetmez
Bu yangın sönmez, senden ayrı günüm geçmez
***
Ayrılık çok zor böyle seviyorken
Yanımda bile seni özlüyorken
Ayrılık çok zor böyle seviyorken
Yanımda bile seni özlüyorken
***
Canımdan bir parça, aynada yüzümsün
Sen benim sevdiğim, sen iki gözümsün
Canımdan bir parça, aynada yüzümsün
Sen benim sevdiğim, sen iki gözümsün
***
Bir daha sevmem diyordum gönülden
Bir daha yanmam diyordum yeniden
Bir daha sevmem diyordum gönülden
Bir daha yanmam diyordum yeniden
***
Bir ömür yetmez, seni sevmek için yetmez
Bu yangın sönmez, senden ayrı günüm geçmez
***
Ayrılık çok zor böyle seviyorken
Yanımda bile seni özlüyorken
Ayrılık çok zor böyle seviyorken
Yanımda bile seni özlüyorken
***
Canımdan bir parça, aynada yüzümsün
Sen benim sevdiğim, sen iki gözümsün
Canımdan bir parça, aynada yüzümsün
Sen benim sevdiğim, sen iki gözümsün
-
Esmer bugün ağlamış
Yüreğimi dağlamış
İnce feshin üstüne
Mavi yazma bağlamış
***
Oy nidem nidem nidem
Evi barkı terk edem
Yar seni alıp gidem
***
Oy nidem nidem nidem
Evi barkı terk edem
Yar seni alıp gidem
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-