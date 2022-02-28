Ben senle aşkta gülmeyi öğrendim Ben sevgi için ölmeyi öğrendim Ben senle aşkta gülmeyi öğrendim Ben sevgi için ölmeyi öğrendim *** Bir ömür yetmez, seni sevmek için yetmez Bu yangın sönmez, senden ayrı günüm geçmez *** Ayrılık çok zor böyle seviyorken Yanımda bile seni özlüyorken Ayrılık çok zor böyle seviyorken Yanımda bile seni özlüyorken *** Canımdan bir parça, aynada yüzümsün Sen benim sevdiğim, sen iki gözümsün Canımdan bir parça, aynada yüzümsün Sen benim sevdiğim, sen iki gözümsün *** Bir daha sevmem diyordum gönülden Bir daha yanmam diyordum yeniden Bir daha sevmem diyordum gönülden Bir daha yanmam diyordum yeniden *** Bir ömür yetmez, seni sevmek için yetmez Bu yangın sönmez, senden ayrı günüm geçmez *** Ayrılık çok zor böyle seviyorken Yanımda bile seni özlüyorken Ayrılık çok zor böyle seviyorken Yanımda bile seni özlüyorken *** Canımdan bir parça, aynada yüzümsün Sen benim sevdiğim, sen iki gözümsün Canımdan bir parça, aynada yüzümsün Sen benim sevdiğim, sen iki gözümsün