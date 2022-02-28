İstanbul'u Efkar Bastı Şarkı Sözleri
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Sibel Can
İstanbul'u Efkar Bastı
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Sevgilim, dün akşamüstü
İstanbul'u efkâr bastı
Dediler, yâr, "Seviyorsa
Söyle, sana niye küstü?"
***
Sevgilim, dün akşamüstü
İstanbul'u efkâr bastı
Dediler, yâr, "Seviyorsa
Söyle, sana niye küstü?"
***
Hani kalbi vefadaydı?
Hani yüzü cefadaydı?
Gördük onu Emirgan'da, sandallarda sefadaydı
Gördük onu Beyoğlu'nda, güzellerle sefadaydı
***
Boş ver, aman
Hâlim duman
Vefasız bir yâre düştüm
Benim hâlim çok yaman
***
Boş ver, aman
Hâlim duman
Vefasız bir yâre düştüm
Benim hâlim çok yaman
***
Sevgilim, dün akşamüstü
İstanbul'u efkâr bastı
Dediler, yâr, "Seviyorsa
Söyle, sana neydi kastı?"
***
Sevgilim, dün akşamüstü
İstanbul'u efkâr bastı
Dediler, yâr, "Seviyorsa
Söyle, sana neydi kastı?"
***
Hani içi sızlıyordu?
Gizli gizli ağlıyordu?
Gördük onu Kumkapı'da, raks edip sabahlıyordu
Gördük onu Üsküdar'da, içerek sabahlıyordu
***
Boş ver, aman
Hâlim duman
Vefasız bir yâre düştüm
Benim hâlim çok yaman
***
Boş ver, aman
Hâlim duman
Vefasız bir yâre düştüm
Benim hâlim çok yaman
***
Boş ver, aman
(Aman, aman)
(Yârim, İstanbul'u efkâr bastı)
(Söyle, sana neydi kastı?)
(Yârin sana niye küstü?)
***
Boş ver, aman
Hâlim duman
Vefasız bir yâre düştüm
Benim hâlim çok yaman
***
Boş ver, aman
Hâlim duman
Vefasız bir yâre düştüm
Benim hâlim çok yaman
***
Boş ver