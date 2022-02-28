Sevgilim, dün akşamüstü İstanbul'u efkâr bastı Dediler, yâr, "Seviyorsa Söyle, sana niye küstü?" *** Sevgilim, dün akşamüstü İstanbul'u efkâr bastı Dediler, yâr, "Seviyorsa Söyle, sana niye küstü?" *** Hani kalbi vefadaydı? Hani yüzü cefadaydı? Gördük onu Emirgan'da, sandallarda sefadaydı Gördük onu Beyoğlu'nda, güzellerle sefadaydı *** Boş ver, aman Hâlim duman Vefasız bir yâre düştüm Benim hâlim çok yaman *** Boş ver, aman Hâlim duman Vefasız bir yâre düştüm Benim hâlim çok yaman *** Sevgilim, dün akşamüstü İstanbul'u efkâr bastı Dediler, yâr, "Seviyorsa Söyle, sana neydi kastı?" *** Sevgilim, dün akşamüstü İstanbul'u efkâr bastı Dediler, yâr, "Seviyorsa Söyle, sana neydi kastı?" *** Hani içi sızlıyordu? Gizli gizli ağlıyordu? Gördük onu Kumkapı'da, raks edip sabahlıyordu Gördük onu Üsküdar'da, içerek sabahlıyordu *** Boş ver, aman Hâlim duman Vefasız bir yâre düştüm Benim hâlim çok yaman *** Boş ver, aman Hâlim duman Vefasız bir yâre düştüm Benim hâlim çok yaman *** Boş ver, aman (Aman, aman) (Yârim, İstanbul'u efkâr bastı) (Söyle, sana neydi kastı?) (Yârin sana niye küstü?) *** Boş ver, aman Hâlim duman Vefasız bir yâre düştüm Benim hâlim çok yaman *** Boş ver, aman Hâlim duman Vefasız bir yâre düştüm Benim hâlim çok yaman *** Boş ver