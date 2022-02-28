Kabahatim Büyüktür Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Kabahatim Büyüktür
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O gönül kuşu gibi
Kalbimde yuva kurdu
Acı dilim kurusun dilim onu uçurdu
Acı dilim kurusun dilim onu uçurdu
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Aah kabahatim büyüktür
Ay eller ne yaptım, ne yaptım ben onu üzdüm
Kabahatim büyüktür
Ay eller ne yaptım, ne yaptım ben onu üzdüm
***
Kimselere inanmam bir ona inanırdım
Kimselere inanmam bir ona inanırdım
***
Acı yaşlar dökülür titreyen vücuduma
Bekleyen bakışlarım takıldı kaldı yolda
Bekleyen bakışlarım kaldı yol ayrımında
***
Aah kabahatim büyüktür
Ay eller ne yaptım, ne yaptım ben onu üzdüm
Kabahatim büyüktür
Ay eller ne yaptım, ne yaptım ben onu üzdüm
***
Kimselere inanmam bir ona inanırdım
Kimselere inanmam bir ona inanırdım