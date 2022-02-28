O gönül kuşu gibi Kalbimde yuva kurdu Acı dilim kurusun dilim onu uçurdu Acı dilim kurusun dilim onu uçurdu *** Aah kabahatim büyüktür Ay eller ne yaptım, ne yaptım ben onu üzdüm Kabahatim büyüktür Ay eller ne yaptım, ne yaptım ben onu üzdüm *** Kimselere inanmam bir ona inanırdım Kimselere inanmam bir ona inanırdım *** Acı yaşlar dökülür titreyen vücuduma Bekleyen bakışlarım takıldı kaldı yolda Bekleyen bakışlarım kaldı yol ayrımında *** Aah kabahatim büyüktür Ay eller ne yaptım, ne yaptım ben onu üzdüm Kabahatim büyüktür Ay eller ne yaptım, ne yaptım ben onu üzdüm *** Kimselere inanmam bir ona inanırdım Kimselere inanmam bir ona inanırdım