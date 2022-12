Kırdılar gönlümü hep aldattılar Yıktılar her şeyi bir bir aldılar Kırdılar gönlümü hep aldattılar Yıktılar her şeyi bir bir aldılar Gül idim dalımdan acımasızca Bir yalan uğruna kopardılar *** Kalbimin ağlayan kıyıları var Kalbimin kuytu ormanları var Kalbimin dillere destan olmuş Yıllardır dolanan bin bir masalı var *** Kalbimin ağlayan kıyıları var Kalbimin dipsiz kör kuyuları var Kalbimin dinmeyen hicran dolu Durmadan kanayan bin bir yarası var *** Kırdılar gönlümü hep aldattılar Yıktılar her şeyi bir bir aldılar Kırdılar gönlümü hep aldattılar Yıktılar her şeyi bir bir aldılar Gül idim dalımdan acımasızca Bir yalan uğruna kopardılar *** Kalbimin ağlayan kıyıları var Kalbimin kuytu ormanları var Kalbimin dillere destan olmuş Yıllardır dolanan bin bir masalı var *** Kalbimin ağlayan kıyıları var Kalbimin dipsiz kör kuyuları var Kalbimin dinmeyen hicran dolu Durmadan kanayan bin bir yarası var