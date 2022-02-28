Kanadı Kırık Aşk Şarkı Sözleri
Sibel Can Kanadı Kırık Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Kanadı Kırık Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kanadı Kırık Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can
Kanadı Kırık Aşk
Tüm Şarkıları
-
Kanadı kırık bir sevdayım
Uyandırma zalim, rüyadayım
Ah, kanadı kırık bir sevdayım
Uyandırma zalim, rüyadayım
***
Dokunmayın geceme, efkârdayım
Sen sürgündesin, bense firardayım
Dokunmayın geceme, efkârdayım
Sen sürgündesin, bense firardayım
***
Yanımdasın, canımdasın
Her gün gitsen kapımdasın
Kaderimsin, ah yazımsın
Bil ki hâlâ aklımdasın
***
Yanımdasın, canımdasın
Her gün gitsen kapımdasın
Kaderimsin, ah yazımsın
Bil ki hâlâ aklımdasın
***
Kanadı kırık bir sevdayım
Uyandırma zalim, rüyadayım
Ah, kanadı kırık bir sevdayım
Uyandırma zalim, rüyadayım
***
Ah, dokunmayın geceme, efkârdayım
Sen sürgündesin, bense firardayım
Dokunmayın geceme, efkârdayım
Sen sürgündesin, bense firardayım
***
Yanımdasın, canımdasın
Her gün gitsen kapımdasın
Kaderimsin, ah yazımsın
Bil ki hâlâ aklımdasın
***
Yanımdasın, ah canımdasın
Her gün gitsen kapımdasın
Kaderimsin, ah yazımsın
Bil ki hâlâ aklımdasın