Kanadı kırık bir sevdayım Uyandırma zalim, rüyadayım Ah, kanadı kırık bir sevdayım Uyandırma zalim, rüyadayım *** Dokunmayın geceme, efkârdayım Sen sürgündesin, bense firardayım Dokunmayın geceme, efkârdayım Sen sürgündesin, bense firardayım *** Yanımdasın, canımdasın Her gün gitsen kapımdasın Kaderimsin, ah yazımsın Bil ki hâlâ aklımdasın *** Yanımdasın, canımdasın Her gün gitsen kapımdasın Kaderimsin, ah yazımsın Bil ki hâlâ aklımdasın *** Kanadı kırık bir sevdayım Uyandırma zalim, rüyadayım Ah, kanadı kırık bir sevdayım Uyandırma zalim, rüyadayım *** Ah, dokunmayın geceme, efkârdayım Sen sürgündesin, bense firardayım Dokunmayın geceme, efkârdayım Sen sürgündesin, bense firardayım *** Yanımdasın, canımdasın Her gün gitsen kapımdasın Kaderimsin, ah yazımsın Bil ki hâlâ aklımdasın *** Yanımdasın, ah canımdasın Her gün gitsen kapımdasın Kaderimsin, ah yazımsın Bil ki hâlâ aklımdasın