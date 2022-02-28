Kanasın Şarkı Sözleri
Sibel Can Kanasın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Kanasın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kanasın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu kaçıncı mevsim, bu kaçıncı bahar?
Bu sahte gülüşün ne anlamı var?
Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu?
Yoksa sakladığın bir şeyler mi var?
***
Bu kaçıncı mevsim, bu kaçıncı bahar?
Bu sahte gülüşün ne anlamı var?
Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu?
Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var?
***
Ben günahsız gelin, sen sahte aşık
Vefasız sözlere inanmam artık
Bu kaçıncı veda, yalan ayrılık
İstesen de yok desen de buna gücüm yok artık
***
Kanasın, kanasın
Bırakın yaram kanasın
Kaderimse böyle sevmek
Bırakın anam ağlasın
***
Buna dayanmaya gücüm yok
Sevmişim ama sevenim yok
Sensiz kaldığım gecelerde
Beni kimler anlasın
***
Kanasın kanasın, bırakın yaram kanasın
Sensiz kaldığım gecelerde beni kimler anlasın
Buna dayanmaya gücüm yok sevmişim ama sevenim yok
Sensiz kaldığım gecelerde beni kimler anlasın
***
Bu kaçıncı mevsim, bu kaçıncı bahar?
Bu sahte gülüşün ne anlamı var?
Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu?
Yoksa sakladığın bir şeyler mi var?
***
Bu kaçıncı mevsim, bu kaçıncı bahar?
Bu sahte gülüşün ne anlamı var?
Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu?
Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var?
***
Ben günahsız gelin, sen sahte aşık
Vefasız sözlere inanmam artık
Bu kaçıncı veda, yalan ayrılık
İstesen de yok desen de buna gücüm yok artık
***
Kanasın, kanasın
Bırakın yaram kanasın
Kaderimse böyle sevmek
Bırakın anam ağlasın
***
Buna dayanmaya gücüm yok
Sevmişim ama sevenim yok
Sensiz kaldığım gecelerde
Beni kimler anlasın
***
Kanasın kanasın, bırakın yaram kanasın
Sensiz kaldığım gecelerde beni kimler anlasın
Buna dayanmaya gücüm yok sevmişim ama sevenim yok
Sensiz kaldığım gecelerde beni kimler anlasın