Bu kaçıncı mevsim, bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var? Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu? Yoksa sakladığın bir şeyler mi var? *** Bu kaçıncı mevsim, bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var? Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? *** Ben günahsız gelin, sen sahte aşık Vefasız sözlere inanmam artık Bu kaçıncı veda, yalan ayrılık İstesen de yok desen de buna gücüm yok artık *** Kanasın, kanasın Bırakın yaram kanasın Kaderimse böyle sevmek Bırakın anam ağlasın *** Buna dayanmaya gücüm yok Sevmişim ama sevenim yok Sensiz kaldığım gecelerde Beni kimler anlasın *** Kanasın kanasın, bırakın yaram kanasın Sensiz kaldığım gecelerde beni kimler anlasın Buna dayanmaya gücüm yok sevmişim ama sevenim yok Sensiz kaldığım gecelerde beni kimler anlasın *** Bu kaçıncı mevsim, bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var? Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu? Yoksa sakladığın bir şeyler mi var? *** Bu kaçıncı mevsim, bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var? Yüzüme bakmaya cesaretin yok mu? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? *** Ben günahsız gelin, sen sahte aşık Vefasız sözlere inanmam artık Bu kaçıncı veda, yalan ayrılık İstesen de yok desen de buna gücüm yok artık *** Kanasın, kanasın Bırakın yaram kanasın Kaderimse böyle sevmek Bırakın anam ağlasın *** Buna dayanmaya gücüm yok Sevmişim ama sevenim yok Sensiz kaldığım gecelerde Beni kimler anlasın *** Kanasın kanasın, bırakın yaram kanasın Sensiz kaldığım gecelerde beni kimler anlasın Buna dayanmaya gücüm yok sevmişim ama sevenim yok Sensiz kaldığım gecelerde beni kimler anlasın