Kandırma Şarkı Sözleri
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Dönecek olsaydın, çoktan dönerdin
Yine ümit verip kandırma beni
Dönecek olsaydın, çoktan dönerdin
Yine ümit verip kandırma beni
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Bitti her yalanı gerçek sanışım
Seviyorum diye kandırma beni
Bitti her yalanı gerçek sanışım
Seviyorum diye kandırma beni
***
Seven şu gönlümü döndürdün taşa
Beni affet diye yalvarma boşa
Seven şu gönlümü döndürdün taşa
Beni affet diye yalvarma boşa
***
Kapattım kapıyı sevgiye, aşka
Bir özür dileyip kandırma beni
Kapattım kapıyı sevgiye, aşka
Bir özür dileyip kandırma beni
***
Kandırma, beni beni kandırma
Yalvarma, boş yere bana yalvarma
Kandırma, beni beni kandırma
Yalvarma, boş yere bana yalvarma
***
Çıldırmışım gibi ağlarken güldüm
Hasret çeke çeke 1000 defa öldüm
Çıldırmışım gibi ağlarken güldüm
Hasret çeke çeke 1000 defa öldüm
***
Sevgilim, sonunda gerçeği gördüm
Bir özür dileyip kandırma beni
Sevgilim, sonunda gerçeği gördüm
Bir özür dileyip kandırma beni
***
Seven şu gönlümü döndürdün taşa
Beni affet diye yalvarma boşa
Seven şu gönlümü döndürdüm taşa
Beni affet diye yalvarma boşa
***
Kapattım kapıyı sevgiye, aşka
Bir özür dileyip kandırma beni
Kapattım kapıyı sevgiye, aşka
Bir özür dileyip kandırma beni
***
Kandırma, beni beni kandırma
Yalvarma, boş yere bana yalvarma
Kandırma, beni beni kandırma
Yalvarma, boş yere bana yalvarma
***
Kandırma