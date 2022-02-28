Rüyalarda Buluşuruz Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Rüyalarda Buluşuruz
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Kaybolan Yıllar Gibi
Uzayan Yollar Gibi
Kuruyan Dallar Gibi
Kuruttun Şu Kalbimi
***
Yüzüne Hasret Kaldım
Yıllara Çok Yalvardım
Yollara Aşkı Yazdım
Avuttum Şu Kalbimi
***
Hasretim Dağlar Gibi
Gözlerim Ağlar Gibi
Unutan Kullar Gibi
Unuttun Şu Kalbimi
***
Yüzüne Hasret Kaldım
Yıllara Çok Yalvardım
Yollara Aşkı Yazdım
Avuttum Şu Kalbimi
-
Gülü saran yaprağa
Göğü öpen buluta
Cemre düşen toprağa
Seni sordum yıllarca
***
Tomurcuk açan dala
Fincanda çıkan fala
Gurbete giden yola
Seni sordum yıllarca
***
Damla damla yağmura
Adım Adım yollara
Rastladığım her kula
Seni sordum yıllarca
***
Tomurcuk açan dala
Fincanda çıkan fala
Gurbete giden yola
Seni sordum yıllarca
-
Seninle aşkımızın bir
Sonu yok biliyorum
Vazgeçmek elde değil
Nereye, nereye gidiyorum?
***
Sevdanın yollarında,
Kaderin kollarında
Bir gönül oyununda
Nereye, nereye gidiyorum?
***
Yalan yanlış demeden
Önümü görmeden
Vefasız senle ben
Nereye, nereye gidiyorum?
***
Sevdanın yollarında,
Kaderin kollarında
Bir gönül oyununda
Nereye, nereye gidiyorum
-
Seni nasıl özledim
Gönlüme sor söylesin
Yıldızlara mehtaba
Güllere sor söylesin
***
Neler çektim inledim
Geceye sor söylesin
Yıldızlara mehtaba
Güllere sor söylesin
***
Geleceğin yollarda
Kaldı inan gözlerim
Yağmurlara rüzgara
Kuşlara sor söylesin
***
Öyle sevmiş ki seni
Bu gönül ah neylesin
Saatlere aylara
Yıllara sor söylesin
-
Canımın yoldaşı ol
Gönlüme bin neşe bırak
Canımın yoldaşı ol
Gönlüme bin neşe bırak
Ah sevgilim sevgilim
Gönlüme bin neşe bırak
***
Beni sev öp de uyut ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Beni sev öp de uyut, ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Kara sevda gibi, ah
Hülyama süzül kalbime ak
Ah sevgilim sevgilim
Hülyama süzül kalbime ak
***
Beni sev öp de uyut, ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Beni sev öp de uyut, ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Yollar uzak gelemedim
Muradıma eremedim
Tutunacak dalım sendin
Kıymetini bilemedim
***
Gözlerime bir baktın
Yaktın ah beni yaktın
Gözlerime bir baktın
Yaktın ah beni yaktın
***
Ben sana ne yaptım ki
Beni yalnız bıraktın
Ben sana ne yaptım ki
Beni yalnız bıraktın
***
Beni yalnız bıraktın
Beni yalnız bıraktın
Beni yalnız bıraktın
***
Neyleyim neyleyim ben böyle yâri
Neyleyim neyleyim ben böyle yâri
Ne ağlayabildim ne gülebildim
Ne ağlayabildim ne gülebildim
***
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Ne huyuma göre yâr bulabildim
Ne huyuma göre yâr bulabildim
***
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseler sevdiğimi güler oynarım
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseler sevdiğimi güler oynarım
-
Şu Gönlümün Kaderini
Yazamadım Yeni Baştan
Bütün Dertler Bana Kaldı
Ne Anladım Ben Bu Aşktan
***
Hani Nerde O Umutlar
Hani Nerde Mutluluklar
Yüreğimde Pişmanlıklar
Ne Anladım Ben Bu Aşktan
***
Dünlerimi Alıp Gittin
Yarınımı Çalıp Gittin
Şu Dünyamı Yıkıp Gittin
Ne Anladım Ben Bu Aşktan
***
Hani Nerde O Umutlar
Hani Nerde Mutluluklar
Yüreğimde Pişmanlıklar
Ne Anladım Ben Bu Aşktan
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