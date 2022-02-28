-
Ben dağ başlarında boynu bükük bir gülüm
Yıllarca toprağıma yağmurlar yağmasa da
Kurusa çiçeklerim, dökülse ayaklar altına
Hatta çiğnense de, yine seni bekleyeceğim
Adım Keje, soyadım Ateş
***
Sende mi yoksa bende mi?
Bülbülde mi suç, gülde mi?
Sende mi yoksa bende mi?
Bülbülde mi suç, gülde mi?
***
Gönlüme yazdım ben seni
Belalımsın, benim dermanım
Belalımsın, benim dermanım
***
Adım Keje, soyadım Ateş
Senden olur ancak bana eş
Ya beni sev, ya da öldür, git
Ayrılamam, benim dermanım
***
Aman Keje, gel de ayrılma, ay
Beni öksüz öksüz bırakma
Gideceksen, beni de yakma
Ayrılamam, benim yiğidim
***
Dumanlı dağların yiğidi
Ah, nedir bu sevdanın bedeli?
Dumanlı dağların yiğidi
Ah, nedir bu sevdanın bedeli?
***
Diyarbekir, Muş mu demeli?
Nerelisen, benim dermanım?
Nerelisen, benim dermanım?
***
Aman Keje, gel de ayrılma, ah
Beni boynu bükük bırakma
Gideceksen, beni de yakma
Ayrılamam, benim dermanım
***
Ah adım Keje, soyadım Ateş, ay
Senden olur ancak bana eş
Ya beni sev, ya da beni üzer
Ayrılamam, benim dermanım
***
Ah aman Keje, gel de ayrılma, ah
Beni boynu bükük bırakma
Gideceksen, beni de yakma
Ayrılamam, benim yiğidim
-
Ah, bir ataş ver, cigaramı yakayım
Sen sallan gel, ben boyuna bakayım
***
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur efelerin yüreği
***
Ah, vur ataşı gavur sinem ko yansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
***
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur efelerin yüreği
-
Gel, gel yalnız bir şartım var
Gururunu nefretini geldiğin yerde bırak
Sev, sev yalnız bir şartım var
Canına benden başka yoldaş olmasın
Ayrılık hançeri bizi vurmasın
İçelim, içelim, içelim aşkın şarabını
Kendimizden geçelim
***
Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim
Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim
Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim
Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim
Terk etmek yok and içelim
***
Gel, gel yalnız bir şartım var
Gururunu nefretini geldiğin yerde bırak
Sev, sev yalnız bir şartım var
Canına benden başka yoldaş olmasın
Ayrılık hançeri bizi vurmasın
İçelim, içelim, içelim aşkın şarabını
Kendimizden geçelim
***
Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim
Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim
Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim
Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim
Terk etmek yok and içelim
***
Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim
Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim
Terk etmek yok and içelim
And içelim
-
Aklımı başımdan aldın biranda
Bir tanem yanmamak ne mümkün sana
Aklımı başımdan aldın biranda
Bir tanem yanmamak ne mümkün sana
***
Bilmezdim ne zormuş sevdaya düşmek
Yar seni sevmek ateşten gömlek
Bilmezdim ne zormuş sevdaya düşmek
Yar seni sevmek ateşten gömlek
***
Sımsıkı sar beni dizlerime yat
Bir çiçek al hadi saçlarıma tak
Bir öpüp bir kokla mahşere kadar
Al götür al beni yüreğine kat
***
Sımsıkı sar beni dizlerime yat
Bir çiçek al hadi saçlarıma tak
Bir öpüp bir kokla mahşere kadar
Al götür al beni yüreğine kat
***
Kaybedip kendimi o gözlerinde
Baharı seninle kucakladım ben
Kaybedip kendimi o gözlerinde
Baharı seninle kucakladım ben
***
Bu ne zor dertmiş sevdaya düşmek
Yar seni sevmek ateşten gömlek
Bu ne zor dertmiş sevdaya düşmek
Yar seni sevmek ateşten gömlek
***
Sımsıkı sar beni dizlerime yat
Bir çiçek al hadi saçlarıma tak
Bir öpüp bir kokla mahşere kadar
Al götür al beni yüreğine kat
***
Sımsıkı sar beni dizlerime yat
Bir çiçek al hadi saçlarıma tak
Bir öpüp bir kokla mahşere kadar
Al götür al beni yüreğine kat
***
Sımsıkı sar beni dizlerime yat
Bir çiçek al hadi saçlarıma tak
Bir öpüp bir kokla mahşere kadar
Al götür al beni yüreğine kat
-
Bugünlerde bugünlerde ah
Yüzüm gülmez bugünlerde
Yaram derin içerimde
Dermansızım bugünlerde
***
Kalem kaşlım bahar gözlüm
Yüreğimde sevdan gizli
Kalem kaşlım bahar gözlüm
Yüreğimde sevdan gizli
***
Aşka düştüm derbederim
Huzursuzum bugünlerde
Aşka düştüm derbederim
Huzursuzum bugünlerde
***
Uzaklardan bakma öyle
Gel yanıma sarıl bana
Uzaklardan bakma öyle
Gel yanıma sarıl bana
***
Gönlüm doysun yârim sana
Efkârlıyım bugünlerde
Gönlüm doysun yârim sana
Efkârlıyım bugünlerde
***
Kalem kaşlım bahar gözlüm
Yüreğimde sevdan gizli
Kalem kaşlım bahar gözlüm, ah
Yüreğimde sevdan gizli
***
Aşka düştüm derbederim
Huzursuzum bugünlerde
Aşka düştüm derbederim
Huzursuzum bugünlerde...
-
Hani gözün benden başkasını görmezdi
Hani benden başkasını sevemezdi
Hani dünya bensiz bir an bile çekilmezdi
Şimdi diyorsun ki söyleyen gitti
***
Sözlerin bir anlık öfkeyse anlarım
Aşkta gurur olmaz söylemedin sayarım
Niyetin sabrımı denemekse anlarım
Beni terk edip gitmekse yanarım
***
Canım benim canım benim
Cananım
İlk aşkımsın sana hayranım
Canım benim canım benim
Cananım
Bir değil bin ömrüm olsa
Yine de ben sana hayranım
Canım benim cananım
***
Hani gözün benden başkasını görmezdi
Hani benden başkasını sevemezdi
Hani dünya bensiz bir an bile çekilmezdi
Şimdi diyorsun ki söyleyen gitti
***
Sözlerin bir anlık öfkeyse anlarım
Aşkta gurur olmaz söylemedin sayarım
Niyetin sabrımı denemekse anlarım
Beni terk edip gitmekse yanarım
***
Canım benim canım benim
Cananım
İlk aşkımsın sana hayranım
Canım benim canım benim
Cananım
Bir değil bin ömrüm olsa
Yine de ben sana hayranım
***
İlk aşkımsın sana hayranım
Canım benim canım benim
Cananım
Bir değil bin ömrüm olsa
Yine de ben sana hayranım
-
Cemrem buralardan gittin gideli
Hasretini giydim dağlarda gezdim
Gittiğinden beri şuram yanıyor
Acıya çileye derde mimlendim
***
Her nereye baksam sen orada oldun
Dağ bayır demedim dolandım durdum
Ey kaşına gözüne kurban olduğum
Gözyaşımda bile resmini gördüm
***
Her nereye baksam sen orada oldun
Dağ bayır demedim dolandım durdum
Ey kaşına gözüne kurban olduğum
Gözyaşımda bile resmini gördüm
***
Cemrem ben sensizken aklımdan oldum
Dişlerimi sıktım elimi ovdum
Dosta küskün etti hasretin beni
Başımı devirdim de yasa büründüm
***
Her nereye baksam sen orada oldun
Dağ bayır demedim dolandım durdum
Ey kaşına gözüne kurban olduğum
Gözyaşımda bile resmini gördüm
***
Her nereye baksam sen orada oldun
Dağ bayır demedim dolandım durdum
Ey kaşına gözüne kurban olduğum
Gözyaşımda bile resmini gördüm
***
Ey kaşına gözüne kurban olduğum
Gözyaşımda bile resmini gördüm
-
Oy, oy laz Ali, dertlerumi yaz Ali
Daha görüşmiyelum cezalisun, cezali
Cezalisun, cezali
***
Eşimdin, yoldaşımdın
Ekmeğimdin, aşımdın
Yeminimiz var idi
Kader arkadaşımdın
***
Oy, oy laz Ali, dertlerumi yaz Ali
Daha görüşmeyelum, cezalisun, cezali
Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali
Ay, cezalisun cezali
***
Oy, laz Ali, laz Ali, dertlerumi yaz Ali
Daha görüşmiyelum, cezalisun, cezali
Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali
Ay, cezalisun cezali
***
Herkes köprüden geçer
Laz Ali sudan geçer
Şeytan tüyü var onda
Kızlar hep onu seçer
***
Oy, oy laz Ali, dertlerumi yaz Ali
Daha görüşmeyelum, cezalisun, cezali
Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali
Ay, cezalisun cezali
***
Oy, laz Ali, laz Ali, dertlerumi yaz Ali
Daha görüşmeyelum, cezalisun, cezali
Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali
Ay, cezalisun cezali
***
Ser verir, sır vermezsin
Kimseye baş eğmezsin
Burnun boyundan uzun
Sana nazar değmesin
***
Oy, oy laz Ali, dertlerumi yaz Ali
Daha görüşmeyelum, cezalisun, cezali
Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali
Ay, cezalisun cezali
***
Oy, laz Ali, laz Ali, dertlerumi yaz Ali
Daha görüşmeyelum, cezalisun, cezali
Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali
Uy, cezalisun cezali
-
Rüzgar olsam saçını
Ben dağıtsam leylim yar
Yaş olsam yanağını
Ben ıslatsam leylim yar
***
Rüzgar olsam saçını
Ben dağıtsam leylim yar
Yaş olsam yanağını
Ben ıslatsam leylim yar
***
Nefes olsam yel olsam
Sinemdeki ter olsam
Ilık ılık teninde
Ben dolaşsam ah leylim yar
Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar
***
Nefes olsam yel olsam
Sinemdeki ter olsam
Ilık ılık teninde
Ben dolaşsam ah leylim yar
Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar
***
Sevdan biraz dinerdi
Hasret baştan giderdi
Bahçendeki gülleri
Ben toplasam leylim yar
***
Sevdan biraz dinerdi
Hasret baştan giderdi
Bahçendeki gülleri
Ben toplasam leylim yar
***
Ateşinle kor olsam
İçindeki kan olsam
Üşüyen bedenini
Ben ısıtsam leylim yar
Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar
***
Ateşinle kor olsam
İçindeki kan olsam
Üşüyen bedenini
Ben ısıtsam leylim yar
Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar
-
Biz bu son baharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun
Biz bu son baharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti ah, sen gelmez oldun
***
Taşlara mı döndü kalbin, gelmedin
Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun
***
Taşlara mı döndü kalbin, gelmedin
Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun
Ah, gözlerim yolda beklerim hâlâ, sen gelmez oldun
***
Demiştin, kapına gelirim diye
Kulağım kapıda ah, ses vermez oldun
Demiştin, kapına gelirim diye
Kulağım kapıda ah, ses vermez oldun
***
Boş yere mi yemin ettik ikimiz?
Kuşlar geldi göçtü, sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun
***
Boş yere mi yemin ettik ikimiz?
Kuşlar geldi göçtü, sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun
Yârim, gözlerim yolda beklerim hâlâ, sen gelmez oldun
Gözlerim yolda beklerim hâlâ, sen gelmez oldun
-
Nice sevdalardan sıyrıldım geldim
Bir tek seni sevdim, bir sana yandım
Bir tek seni sevdim, bir sana yandım
A yâr a yâr, a yâr a yâr, a yâr a yâr, ay
***
Yaz gününde ataşları
Kış gününde doluları
Bu başıma belaları
Açan yâr sen değil misin?
***
Yaz gününde ataşları
Kış gününde doluları
Bu başıma belaları
Açan yâr sen değil misin?
***
Gurbet eli mesken tutturan sensin
Elden ele atıp yandıran sensin
Elden ele atıp yandıran sensin
A yâr a yâr, a yâr a yâr, a yâr a yâr, ay
***
Yaz gününde ataşları
Kış gününde doluları
Bu başıma belaları
***
Açan yâr sen değil misin, hey?
Yaz gününde ataşları
Kış gününde doluları
Bu başıma belaları
Açan yâr sen değil misin?
***
Beni böyle sevdalara atan sen
Aşkın ile yanıp küle dönen ben
Aşkın ile yanıp küle dönen ben
A yâr a yâr, a yâr a yâr, a yâr a yâr, ay
***
Yaz gününde ataşları
Kış gününde doluları
Bu başıma belaları
Açan yâr sen değil misin?
***
Yaz gününde ataşları
Kış gününde doluları
Bu başıma belaları
Açan yâr sen değil misin?
***
Yaz gününde ataşları
Kış gününde doluları
Bu başıma belaları
Açan yâr sen değil misin?
***
Yaz gününde ataşları
Kış gününde doluları
Bu başıma belaları
Açan yâr sen değil misin?
-
Yolumuz gurbete düştü
Hazin hazin ağlar gönül
Yolumuz gurbete düştü
Hazin hazin ağlar gönül
***
Araya hasretlik girdi
Dertli dertli ağlar gönül
Hazin hazin ağlar gönül
Dertli dertli ağlar gönül
***
Araya hasretlik girdi
Dertli dertli ağlar gönül
Hazin hazin ağlar gönül
Dertli dertli ağlar gönül
***
Beyhaniyem budur halim
Yârden ayrı düştü yolum
Beyhaniyem budur halim
Yârden ayrı düştü yolum
***
Bu ayrılık bize ölüm
Dertli dertli ağlar gönül
Hazin hazin ağlar gönül
Dertli dertli ağlar gönül
***
Bu ayrılık bize ölüm
Dertli dertli ağlar gönül
Hazin hazin ağlar gönül
Of dertli dertli ağlar gönül
-
Üşüyorum tek başıma
Neden yoksun yanımda
Bir başıma şu odada
Efkarımla baş başa
***
Üşüyorum tek başıma
Neden yoksun yanımda
Bir başıma şu odada
Efkarımla baş başa
***
Al beni de yanına
Gururumla oynama
İçimde bir fırtına
Vurma beni yollara ah
***
Al beni de yanına
Gururumla oynama
İçimde bir fırtına
Vurma beni yollara ah
***
Yine sensiz yine yalnız
Yine tutsak kör akşamlar
Avucumda son mektubun
Dudaklarım hep seni seni sorar
***
Üşüyorum tek başıma
Neden yoksun yanımda
Bir başıma şu odada
Efkarımla baş başa
***
Üşüyorum tek başıma
Neden yoksun yanımda
Bir başıma şu odada
Efkarımla baş başa
***
Al beni de yanına
Gururumla oynama
İçimde bir fırtına
Vurma beni yollara ah
***
Al beni de yanına
Onurumla oynama ah
İçimde bir fırtına
Vurma beni yollara
***
Yine sensiz yine yalnız
Yine tutsak kör akşamlar
Avucumda son mektubun
Dudaklarım hep seni seni sorar
***
Al beni de yanına
Gururumla oynama
İçimde bir fırtına
Vurma beni yollara ah
***
Al beni de yanına
Gururumla oynama
İçimde bir fırtına
Vurma beni yollara
-
-
-
-
-
-