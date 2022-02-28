Bırakın aksın gözyaşlarım, sele karışsın (aah) Yanarsa yansın, yansın yüreğim, küle karışsın *** Ben sevdamın kahrını çekebilirim Ben kendi kendime yetebilirim Dokunmayın tutmayın ellerimden Kendim düştüm kalkabilirim *** Ben sevdamın kahrını çekebilirim Ben kendi kendime yetebilirim Dokunmayın tutmayın ellerimden Kendim düştüm kalkabilirim *** Bırakın solsun, solsun gençliğim, çöle karışsın (aaah) Kader savursun yapraklarını, yele karışsın (aaah. aaah) *** Ben sevdamın kahrını çekebilirim Ben kendi kendime yetebilirim Dokunmayın tutmayın ellerimden Kendim düştüm kalkabilirim (ah. aah) *** Ben sevdamın kahrını çekebilirim Ben kendi kendime yetebilirim Dokunmayın tutmayın ellerimden Kendim düştüm kalkabilirim *** Ben sevdamın kahrını çekebilirim Ben kendi kendime yetebilirim Dokunmayın tutmayın ellerimden Kendim düştüm, kalkabilirim, kalkabilirim