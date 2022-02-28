Kendim Düştüm Şarkı Sözleri
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Bırakın aksın gözyaşlarım, sele karışsın (aah)
Yanarsa yansın, yansın yüreğim, küle karışsın
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Ben sevdamın kahrını çekebilirim
Ben kendi kendime yetebilirim
Dokunmayın tutmayın ellerimden
Kendim düştüm kalkabilirim
***
Ben sevdamın kahrını çekebilirim
Ben kendi kendime yetebilirim
Dokunmayın tutmayın ellerimden
Kendim düştüm kalkabilirim
***
Bırakın solsun, solsun gençliğim, çöle karışsın (aaah)
Kader savursun yapraklarını, yele karışsın (aaah. aaah)
***
Ben sevdamın kahrını çekebilirim
Ben kendi kendime yetebilirim
Dokunmayın tutmayın ellerimden
Kendim düştüm kalkabilirim (ah. aah)
***
Ben sevdamın kahrını çekebilirim
Ben kendi kendime yetebilirim
Dokunmayın tutmayın ellerimden
Kendim düştüm kalkabilirim
***
Ben sevdamın kahrını çekebilirim
Ben kendi kendime yetebilirim
Dokunmayın tutmayın ellerimden
Kendim düştüm, kalkabilirim, kalkabilirim