Kime Ne Şarkı Sözleri
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Kime ne-e
Kime ne, kime ne
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Gözlerinden sel gibi yaş olup akıyorsa
Gitmek istiyorsan kime ne
Gecemden yıldız gibi meçhule kayıyorsan
Kaderini çizdiysen kime ne
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Basarım ben bağrıma koca koca taşları
Hıçkırarak ağlarım kime ne
En acı zehirlerle sararım ben yaramı
Avuturum gönlümü kime ne
***
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Varmışım yokmuşum ben kime ne
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Bu benim kaderimdir kime ne
***
Kime ne, kime ne
***
Gidene kal denilmez
Gönül bu doymak bilmez
Açmışım tokmuşum ben kime ne
Sevilmemiş sevmişim bir gönle girmemişim
Sevilmek zorla olmaz kime ne
***
Basarım ben bağrıma sabır denen taşları
Anılarla yaşarım kime ne
En acı zehirlerle sararım ben yaramı sustururum gönlümü kime ne
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
***
Varmışım yokmuşum ben kime ne
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Bu benim kaderimdir kime ne