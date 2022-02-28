Kime ne-e Kime ne, kime ne *** Gözlerinden sel gibi yaş olup akıyorsa Gitmek istiyorsan kime ne Gecemden yıldız gibi meçhule kayıyorsan Kaderini çizdiysen kime ne *** Basarım ben bağrıma koca koca taşları Hıçkırarak ağlarım kime ne En acı zehirlerle sararım ben yaramı Avuturum gönlümü kime ne *** Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Varmışım yokmuşum ben kime ne Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Bu benim kaderimdir kime ne *** Kime ne, kime ne *** Gidene kal denilmez Gönül bu doymak bilmez Açmışım tokmuşum ben kime ne Sevilmemiş sevmişim bir gönle girmemişim Sevilmek zorla olmaz kime ne *** Basarım ben bağrıma sabır denen taşları Anılarla yaşarım kime ne En acı zehirlerle sararım ben yaramı sustururum gönlümü kime ne Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin *** Varmışım yokmuşum ben kime ne Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Bu benim kaderimdir kime ne