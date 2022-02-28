Yeni Aşkım Şarkı Sözleri
Sibel Can Yeni Aşkım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Yeni Aşkım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeni Aşkım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Mutluluk zamanla
Ayrılık bir anda gelir
Sen sebep arama
Müjdeyi düşmanın verir
***
Kıskanırlar bizi acımadan yakacak gibi
Ben seni taç ettim oysa başıma tapacak gibi
***
Allah'ın aşkına düşün söylediklerimi
Tertemiz aşkıma göz değmesin ne olur
Ah, Allah'ın aşkına düşün söylediklerimi
Tertemiz aşkıma göz değmesin ne olur
***
Mutluluk zamanla
Ayrılık bir anda gelir
Sen sebep arama
Müjdeyi düşmanın verir
***
Kıskanırlar bizi acımadan yakacak gibi
Ben seni taç ettim oysa başıma tapacak gibi
***
Allah'ın aşkına düşün söylediklerimi
Tertemiz aşkıma göz değmesin ne olur
Ah, Allah'ın aşkına düşün söylediklerimi
Tertemiz aşkıma göz değmesin ne olur
***
Allah'ın aşkına...
Tertemiz aşkıma göz değmesin ne olur
-
Sen beni terk etmeyi kolay mı sandın?
Ben bu öz güveni eskiden aldım.
Bu yangında sende yandın sen.
Ne ara usandın sen...
***
Açmış diye çiçekler bahar mı sandın?
Ömrümün çilesini oyun mu sandın?
Boş verdim gerisini,
Zaten ben usandım ben.
Nasılda yanıldım ben...
***
Bu gece bitmeden,
Umudum gitmeden,
Şu anlamsız canımdan geçmeden,
Bilemem artık arıza istemem ben.
Beş dakika bekleyemem.
***
Tüm gece korkuların arasında kaldım.
Tutunduğum kadardan nasibimi aldım.
Bu yangında sende yandın ben,
Beş dakika bekleyemem.
-
Öyle güle güle gel
Öyle seve seve gel
Seni gördüğüm gün
Ben buldum belamı
***
Hadi içe içe gel
İnadına yine gel
Bir gülsen ölüme
Ben vericem selamı
***
Gönlüm dize gel
Şşşt ya da sen bize gel
Bir gün de olsa
Ben sürsem sefamı
***
Yanlış düzene
Aşk meşk kime ne
Gördüm ben amma
Hiç etmem kelamı
***
Diken mi gül mü
Sen bülbüle gel
Yandım ben yandım ah
Yokmuş devamı
***
Ateş mi kül mü
Deniz mi çöl mü
Yanan bir bensem
Sensin meramı
***
Bi günüm bi dünüm bi senim bi külüm
Bi dönün bi görün mecnuna çölüm
Her şey değişti yok çöllerde sürün
Yalancı aşklarda herkes bi ürün
Yürü baba aşkımı görmezsem körüm
Elini tutmasam her gün bir ölüm
Kalbime geçmez bir çift bile sözün
Her yol yokuş bize ben hala düzüm
Yağmurum güzün ıslanır gözüm
Gerçekler sert bir de her yanım hüzün
Varsa bir yanlışın gurbete sürün
Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm
-
Herkes güneşli günler görürken
Ben hep ıslandım
Çok uzaktı aşk bana bu yüzden
Hayattan saklandım
***
Sen hiç umulmadık bir zamanda karşıma çıkıverdin
Afalladım sen kusuruma bakma, aşk evime hoş geldin
***
Anlamı yok artık sensiz geçen zamanın
Bir ömür boyu bizi ayırmasın Allah'ım
***
Ben artık yeni bir sayfa açıp
Her satırına senin adını yazıp
Her gün ellerimi göğe açıp
Seninle hayırlısını diliyorum
***
Kalp yoluna adım atıp
Aşk izlerini de peşine takıp
Son nefesimde baş ucuma bakıp
Yanımda seni görmek istiyorum
Seninle hayırlısını diliyorum
***
Herkes güneşli günler görürken
Ben hep ıslandım
Çok uzaktı aşk bana bu yüzden
Hayattan saklandım
***
Sen hiç umulmadık bir zamanda karşıma çıkıverdin
Afalladım sen kusuruma bakma, aşk evime hoş geldin
***
Anlamı yok artık sensiz geçen zamanın
Bir ömür boyu bizi ayırmasın Allah'ım
***
Ben artık yeni bir sayfa açıp
Her satırına senin adını yazıp
Her gün ellerimi göğe açıp
Seninle hayırlısını diliyorum
***
Kalp yoluna adım atıp
Aşk izlerini de peşine takıp
Son nefesimde baş ucuma bakıp
Yanımda seni görmek istiyorum
Seninle hayırlısını diliyorum
***
Kalp yoluna adım atıp
Aşk izlerini de peşine takıp
Son nefesimde baş ucuma bakıp
Yanımda seni görmek istiyorum
Seninle hayırlısını diliyorum
-
Gönül viran bir kuytu
Hayat zalim bir suçlu
Sen geldin cennet oldu dünyam
***
Hiçbir aşkı duymuyorum
Kalbim kırık başka aşka
Bir canım var al diyorum
Feda olsun senin uğruna
***
Kaç günüm var bilmiyorum
Ömrüm feda senin sevdana
***
Senden başka kimsem yok
Kolum yok kanadım yok
Halimi soranım yok
Yalan dünyada
***
Sen yoksan hiç kimsem yok
Kolum yok kanadım yok
Derdimi soranım yok
Yalan dünyada
***
Hayat yolum dermanım
Hoş geldin iyi ki varsın
Göz ağrım alın yazım canımsın
***
Hiçbir aşkı duymuyorum
Kalbim kırık başka aşka
Bir canım var al diyorum
Feda olsun senin uğruna
***
Kaç günüm var bilmiyorum
Ömrüm feda senin sevdana
***
Senden başka kimsem yok
Kolum yok kanadım yok
Halimi soranım yok
Yalan dünyada
***
Sen yoksan hiç kimsem yok
Kolum yok kanadım yok
Derdimi soranım yok
Yalan dünyada
***
Senden başka kimsem yok
Kolum yok kanadım yok
Halimi soranım yok
Yalan dünyada
***
Sen yoksan hiç kimsem yok
Kolum yok kanadım yok
Derdimi soranım yok
Yalan dünyada
-
Vallahi yalan (yalan, yalan)
***
Bir daha kadrimi bilicem
Elleri güldürmeyicem
Dedim de dinlemedin ki
***
Vefasız niye beni buldun
Elinde ömrüm soldu
Anam mı kadersiz doğurdu
***
Gel dese de gitmiycem
Bir daha yüz vermiycem
Sözümden hiç dönmiycem
Vallahi yalan (yalan)
***
Canım çok özlüyormuş
Bensiz çok üşüyormuş
Gözüne uyku girmiyormuş
Vallahi yalan
***
Her yanını aşk sarmış
Üzülürmüş, çok ağlarmış
Ben yoksam hayatı anlamsızmış
Vallahi yalan (yalan, yalan)
***
Bir daha kadrimi bilicem
Elleri güldürmeyicem
Dedim de dinlemedin ki
***
Vefasız niye beni buldun
Elinde ömrüm soldu
Anam mı kadersiz doğurdu
***
Gel dese de gitmiycem
Bir daha yüz vermiycem
Sözümden hiç dönmiycem
Vallahi yalan
***
Canım çok özlüyormuş
Bensiz çok üşüyormuş
Gözüne uyku girmiyormuş
Vallahi yalan
***
Her yanını aşk sarmış
Üzülürmüş, çok ağlarmış
Ben yoksam hayatı anlamsızmış
Vallahi yalan (yalan)
***
Her yanını aşk sarmış
Üzülürmüş, ağlarmış
Ben yoksam hayatı anlamsızmış
Vallahi yalan (yalan)
***
Canım çok özlüyormuş
Bensiz çok üşüyormuş
Gözüne uyku girmiyormuş
Vallahi yalan (yalan)
***
Her yanını aşk sarmış
Üzülürmüş, çok ağlarmış
Ben yoksam hayatı anlamsızmış
Vallahi yalan (yalan, yalan, yalan)
-