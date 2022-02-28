Kıskıvrak Şarkı Sözleri
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Yana yana geldim ben sana
Bire iki verdim alsana
Geçip giderken bak bu hayat
Heyecan lazım insana
***
Yürekte kıvrak tende kıvrak
Sever de bilmez dur durak
Ateşi çıkınca bağlanınca
Aşka kıskıvrak
***
Hadi bütün aşklar alaturka
İnadına inadına, darbuka
Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak
***
Hadi bütün aşklar alaturka
İnadına inadına, darbuka
Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak
***
Bile bile geldim ben sana
Yüreğimi verdim alsana
Durup dururken bak bu hayat
Hareket lazım insana
***
Yürekte kıvrak tende kıvrak
Sever de bilmez dur durak
Ateşi çıkınca bağlanınca
Aşka kıskıvrak
***
Hadi bütün aşklar alaturka
İnadına inadına, darbuka
Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak
***
Hadi bütün aşklar alaturka
İnadına inadına, darbuka
Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak
***
Hadi bütün aşklar, aşklar, aşklar, aşklar
Hadi bütün aşklar, aşklar, aşklar
Hadi, hadi, hadi, hadi
***
Hadi bütün aşklar alaturka
İnadına inadına, darbuka
Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak
***
Hadi bütün aşklar alaturka
İnadına inadına, darbuka
Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak
***
Hadi bütün aşklar