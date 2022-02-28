Yana yana geldim ben sana Bire iki verdim alsana Geçip giderken bak bu hayat Heyecan lazım insana *** Yürekte kıvrak tende kıvrak Sever de bilmez dur durak Ateşi çıkınca bağlanınca Aşka kıskıvrak *** Hadi bütün aşklar alaturka İnadına inadına, darbuka Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak *** Hadi bütün aşklar alaturka İnadına inadına, darbuka Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak *** Bile bile geldim ben sana Yüreğimi verdim alsana Durup dururken bak bu hayat Hareket lazım insana *** Yürekte kıvrak tende kıvrak Sever de bilmez dur durak Ateşi çıkınca bağlanınca Aşka kıskıvrak *** Hadi bütün aşklar alaturka İnadına inadına, darbuka Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak *** Hadi bütün aşklar alaturka İnadına inadına, darbuka Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak *** Hadi bütün aşklar, aşklar, aşklar, aşklar Hadi bütün aşklar, aşklar, aşklar Hadi, hadi, hadi, hadi *** Hadi bütün aşklar alaturka İnadına inadına, darbuka Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak *** Hadi bütün aşklar alaturka İnadına inadına, darbuka Hadi hadi gel de yakalanma, aşka kıskıvrak *** Hadi bütün aşklar