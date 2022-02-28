Aklın yolu bir Sana bir bela lazım Senden beter Ardından kuyunu kazan lazım Anca keser *** Her istediğin öyle olmuyor Boş lafla gönül doymuyor A canım, seni çok kabartmışlar *** İçin dışın farklı farklı Kaşın gözün ayrı oynuyor A canım, seni çok kabartmışlar A canım; seni çok abartmışlar *** Aklın yolu bir Sana bir bela lazım Senden beter Ardından kuyunu kazan lazım Anca keser, şunu bil Sana bir bela lazım Senden beter Ardından kuyunu kazan lazım Anca keser *** Oooooof Ey alçak gönüllü dünya Aaaaaaaaa Ellere bonkör bize nankör olan dünya *** Her istediğin öyle olmuyor Boş lafla gönül doymuyor A canım, seni çok kabartmışlar *** İçin dışın farklı farklı Kaşın gözün ayrı oynuyor A canım, seni çok kabartmışlar A canım, seni çok abartmışlar *** Aklın yolu bir Sana bir bela lazım Senden beter Ardından kuyunu kazan lazım Anca keser, şunu bil Sana bir bela lazım Senden beter Ardından kuyunu kazan lazım Anca keser *** Oooooof Ey alçak gönüllü dünya Aaaaaaaaa Ellere bonkör bize nankör olan dünya *** Aklın yolu bir Sana bir bela lazım Senden beter Ardından kuyunu kazan lazım Anca keser, şunu bil Ardından kuyunu kazan lazım Anca keser *** Aklın yolu bir Sana bir bela lazım Senden beter Ardından kuyunu kazan lazım Anca keser, şunu bil Sana bir bela lazım Senden beter Ardından kuyunu kazan lazım Anca keser