Kuyu Şarkı Sözleri
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Aklın yolu bir
Sana bir bela lazım
Senden beter
Ardından kuyunu kazan lazım
Anca keser
***
Her istediğin öyle olmuyor
Boş lafla gönül doymuyor
A canım, seni çok kabartmışlar
***
İçin dışın farklı farklı
Kaşın gözün ayrı oynuyor
A canım, seni çok kabartmışlar
A canım; seni çok abartmışlar
***
Aklın yolu bir
Sana bir bela lazım
Senden beter
Ardından kuyunu kazan lazım
Anca keser, şunu bil
Sana bir bela lazım
Senden beter
Ardından kuyunu kazan lazım
Anca keser
***
Oooooof
Ey alçak gönüllü dünya
Aaaaaaaaa
Ellere bonkör bize nankör olan dünya
***
Her istediğin öyle olmuyor
Boş lafla gönül doymuyor
A canım, seni çok kabartmışlar
***
İçin dışın farklı farklı
Kaşın gözün ayrı oynuyor
A canım, seni çok kabartmışlar
A canım, seni çok abartmışlar
***
Aklın yolu bir
Sana bir bela lazım
Senden beter
Ardından kuyunu kazan lazım
Anca keser, şunu bil
Sana bir bela lazım
Senden beter
Ardından kuyunu kazan lazım
Anca keser
***
Oooooof
Ey alçak gönüllü dünya
Aaaaaaaaa
Ellere bonkör bize nankör olan dünya
***
Aklın yolu bir
Sana bir bela lazım
Senden beter
Ardından kuyunu kazan lazım
Anca keser, şunu bil
Ardından kuyunu kazan lazım
Anca keser
***
Aklın yolu bir
Sana bir bela lazım
Senden beter
Ardından kuyunu kazan lazım
Anca keser, şunu bil
Sana bir bela lazım
Senden beter
Ardından kuyunu kazan lazım
Anca keser