Çok geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil Eski radyolar gibi, çatıya saklanmış aşk Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil Leyla ile Mecnun gibi, çoktan masal olmuş aşk *** Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş *** Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın Aşksızlığa mahkûm edildiyse bu dünya yansın *** Çok geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil Eski radyolar gibi, çatıya saklanmış aşk Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil Leyla ile Mecnun gibi, çoktan masal olmuş aşk *** Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş *** Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın Aşksızlığa mahkûm edildiyse, bu dünya yansın Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın Aşksızlığa mahkûm edildiyse, bu dünya yansın