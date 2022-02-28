Lale Devri Şarkı Sözleri
Sibel Can Lale Devri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Lale Devri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Lale Devri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çok geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil
Eski radyolar gibi, çatıya saklanmış aşk
Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil
Leyla ile Mecnun gibi, çoktan masal olmuş aşk
***
Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş
Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş
Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş
Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş
***
Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın
Aşksızlığa mahkûm edildiyse bu dünya yansın
***
Çok geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil
Eski radyolar gibi, çatıya saklanmış aşk
Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil
Leyla ile Mecnun gibi, çoktan masal olmuş aşk
***
Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş
Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş
Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş
Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş
***
Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın
Aşksızlığa mahkûm edildiyse, bu dünya yansın
Ben derim utanma iftihar et, sevmeyenler utansın
Aşksızlığa mahkûm edildiyse, bu dünya yansın