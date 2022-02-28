Ben Geldim Şarkı Sözleri
Sibel Can Ben Geldim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Ben Geldim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Geldim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Rüzgar olsam saçını
Ben dağıtsam leylim yar
Yaş olsam yanağını
Ben ıslatsam leylim yar
***
Rüzgar olsam saçını
Ben dağıtsam leylim yar
Yaş olsam yanağını
Ben ıslatsam leylim yar
***
Nefes olsam yel olsam
Sinemdeki ter olsam
Ilık ılık teninde
Ben dolaşsam ah leylim yar
Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar
***
Nefes olsam yel olsam
Sinemdeki ter olsam
Ilık ılık teninde
Ben dolaşsam ah leylim yar
Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar
***
Sevdan biraz dinerdi
Hasret baştan giderdi
Bahçendeki gülleri
Ben toplasam leylim yar
***
Sevdan biraz dinerdi
Hasret baştan giderdi
Bahçendeki gülleri
Ben toplasam leylim yar
***
Ateşinle kor olsam
İçindeki kan olsam
Üşüyen bedenini
Ben ısıtsam leylim yar
Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar
***
Ateşinle kor olsam
İçindeki kan olsam
Üşüyen bedenini
Ben ısıtsam leylim yar
Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar
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Bağrımda bir ataş yaniy
Gün geçtikçe alavlaniy
Gözlerim yollarda kaldı
Gelme aşkın bezirgani
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
Intizarım yetmez yare
Arzuhalım bildiremem
***
Dalda kuruyan yaprak
Ne öliyem ne de sağ
Aşkın ile cehennemde
Mahşere dek yanacağım
***
Bu ataşı söndüremem
Dünyayı ters döndüremem
Intizarım yetmez yare
Arzuhalım bildiremem
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Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
Fanidir dünya fâni
Alır da vermez yari
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdimi
Tabibler de bilmedi
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
***
Bu tükenmez derdime
Neden ilâç vermemiş
Diley diley diley yar
Diley diley diley yar
Diley diley yar
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