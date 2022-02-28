Rüzgar olsam saçını Ben dağıtsam leylim yar Yaş olsam yanağını Ben ıslatsam leylim yar *** Rüzgar olsam saçını Ben dağıtsam leylim yar Yaş olsam yanağını Ben ıslatsam leylim yar *** Nefes olsam yel olsam Sinemdeki ter olsam Ilık ılık teninde Ben dolaşsam ah leylim yar Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar *** Nefes olsam yel olsam Sinemdeki ter olsam Ilık ılık teninde Ben dolaşsam ah leylim yar Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar *** Sevdan biraz dinerdi Hasret baştan giderdi Bahçendeki gülleri Ben toplasam leylim yar *** Sevdan biraz dinerdi Hasret baştan giderdi Bahçendeki gülleri Ben toplasam leylim yar *** Ateşinle kor olsam İçindeki kan olsam Üşüyen bedenini Ben ısıtsam leylim yar Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar *** Ateşinle kor olsam İçindeki kan olsam Üşüyen bedenini Ben ısıtsam leylim yar Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar

Bağrımda bir ataş yaniy Gün geçtikçe alavlaniy Gözlerim yollarda kaldı Gelme aşkın bezirgani *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem *** Dalda kuruyan yaprak Ne öliyem ne de sağ Aşkın ile cehennemde Mahşere dek yanacağım *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem

Mevlam birçok dert vermiş Beraber derman vermiş Mevlam birçok dert vermiş Beraber derman vermiş *** Bu tükenmez derdime Neden ilâç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Bu tükenmez derdime Neden ilâç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Fanidir dünya fâni Alır da vermez yari Fanidir dünya fâni Alır da vermez yari *** Bu tükenmez derdimi Tabibler de bilmedi Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Bu tükenmez derdimi Tabibler de bilmedi Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Mevlam birçok dert vermiş Beraber derman vermiş Mevlam birçok dert vermiş Beraber derman vermiş *** Bu tükenmez derdime Neden ilâç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Bu tükenmez derdime Neden ilâç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar