Limoni Şarkı Sözleri
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Senin sevdiğin hırkamı giydim
Senin geçtiğin yollardan geçtim
Senin indiğin vapura bindim
Senin aldığın kitabı okudum
***
Durum vahim anladım
Benim senden bir ricam var
Hiç değilse gönlümü al
Umarım bu gurur sana yeter
***
Bu da bir şey mi de gül geç
Bu da bir şey mi
Ne acılar var hayatta
Bu da bir şey mi
***
Limoni, limoni
Aramız limoni
bir bakarsın şambali
Bir de böyle limoni
***
Lilili limoni
Aramız limoni
Bir bakarsın şambali
Bir de böyle limoni
***
Senin bardağından suyumu içtim
Senin koltuğuna şöyle bir uzandım
Senin yastığına başımı koydum
Benim uykumu sana gönderdim
***
Şakır, şakır ağladım
Git istersen kafan değişsin
Birkaç gün temiz hava al
Orası çok güzeldir hatta
Biraz serin olur geceleri
Sırtına bir şey al
Ben de gelirim gel dersen
Geçerken beni al
***
Limoni, limoni
Aramız limoni
Bir orta şekerli
Bir de böyle limoni
***
Limoni, limoni
Aramız limoni
Bir bakarsın şambali
Bir de böyle limoni
***
Limoni, limoni
Aramız limoni
Bir orta şekerli
Bir de böyle limoni
***
Lilili llimoni
Aramız limoni
Bir bakarsın şambali
Bir de böyle limoni