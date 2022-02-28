Senin sevdiğin hırkamı giydim Senin geçtiğin yollardan geçtim Senin indiğin vapura bindim Senin aldığın kitabı okudum *** Durum vahim anladım Benim senden bir ricam var Hiç değilse gönlümü al Umarım bu gurur sana yeter *** Bu da bir şey mi de gül geç Bu da bir şey mi Ne acılar var hayatta Bu da bir şey mi *** Limoni, limoni Aramız limoni bir bakarsın şambali Bir de böyle limoni *** Lilili limoni Aramız limoni Bir bakarsın şambali Bir de böyle limoni *** Senin bardağından suyumu içtim Senin koltuğuna şöyle bir uzandım Senin yastığına başımı koydum Benim uykumu sana gönderdim *** Şakır, şakır ağladım Git istersen kafan değişsin Birkaç gün temiz hava al Orası çok güzeldir hatta Biraz serin olur geceleri Sırtına bir şey al Ben de gelirim gel dersen Geçerken beni al *** Limoni, limoni Aramız limoni Bir orta şekerli Bir de böyle limoni *** Limoni, limoni Aramız limoni Bir bakarsın şambali Bir de böyle limoni *** Limoni, limoni Aramız limoni Bir orta şekerli Bir de böyle limoni *** Lilili llimoni Aramız limoni Bir bakarsın şambali Bir de böyle limoni