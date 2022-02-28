Mektup Şarkı Sözleri
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Sana mektuplar yazıyorum
Hep yarım, yarım kalıyor
Yeni baştan başlıyorum
Gözyaşlarımın izi, izi kalıyor
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Sana mektuplar yazıyorum
Hep yarım, yarım kalıyor
Yeni baştan başlıyorum
Gözyaşlarımın izi, izi kalıyor
***
Ellerim titriyor, gözlerim yanıyor
Yüreğimde buruk acı
Ellerim titriyor, gözlerim yanıyor
Yüreğimde buruk acı
***
Bu kaçıncı, sayfalarca yazıp, yazıp yırttığım
Bu kaçıncı, sayfalarca yazdığım, yazıp, yazıp yırttığım
***
Gel bitir bitsin
Hala ümidim var kahretsin
Kalbimde solan son bir ümitsin
***
Gel bitir bitsin
Hala ümidim var kahretsin
Kalbimde solan son bir ümitsin
***
Gel bitir bitsin
Hala ümidim var kahretsin
Kalbimde solan son bir ümitsin
***
Gel bitir bitsin
Hala ümidim var kahretsin
Kalbimde solan son bir ümitsin