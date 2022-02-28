Melekler Şarkı Sözleri
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Sen omuzuma çökmüş ağır bir günah
Çözümsüz bir düğüm, boşa geçmiş gün
Her gece yatağımda dönüp kıvrandım
Karanlık bir rüya, gelinsiz düğün
***
Gelip de ağlama bana gömdün elinle
Bu mezar hep ıslak kalır seninle, aaah
***
Oturdum düşündüm bir ağaç altında
Melekler ağlıyordu sağımda solumda
Sen kolayı seçtin zor zamanımda
Bir hayat tükendi senin yolunda
***
Oturdum düşündüm bir ağaç altında
Melekler ağlıyordu sağımda solumda
Sen kolayı seçtin zor zamanımda
Bir hayat tükendi senin yolunda
***
Sen omuzuma çökmüş ağır bir günah
Çözümsüz bir düğüm, boşa geçmiş gün
Her gece yatağımda dönüp kıvrandım
Karanlık bir rüya, gelinsiz düğün
***
Gelip de ağlama bana gömdün elinle
Bu mezar hep ıslak kalır seninle, aaah
***
Oturdum düşündüm bir ağaç altında
Melekler ağlıyordu sağımda solumda
Sen kolayı seçtin zor zamanımda
Bir hayat tükendi senin yolunda
***
Oturdum düşündüm bir ağaç altında
Melekler ağlıyordu sağımda solumda
Sen kolayı seçtin zor zamanımda
Bir hayat tükendi senin yolunda
***
Oturdum düşündüm bir ağaç altında
Melekler ağlıyordu sağımda solumda
Sen kolayı seçtin zor zamanımda
Bir hayat tükendi senin yolunda