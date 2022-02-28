Sen omuzuma çökmüş ağır bir günah Çözümsüz bir düğüm, boşa geçmiş gün Her gece yatağımda dönüp kıvrandım Karanlık bir rüya, gelinsiz düğün *** Gelip de ağlama bana gömdün elinle Bu mezar hep ıslak kalır seninle, aaah *** Oturdum düşündüm bir ağaç altında Melekler ağlıyordu sağımda solumda Sen kolayı seçtin zor zamanımda Bir hayat tükendi senin yolunda *** Oturdum düşündüm bir ağaç altında Melekler ağlıyordu sağımda solumda Sen kolayı seçtin zor zamanımda Bir hayat tükendi senin yolunda *** Sen omuzuma çökmüş ağır bir günah Çözümsüz bir düğüm, boşa geçmiş gün Her gece yatağımda dönüp kıvrandım Karanlık bir rüya, gelinsiz düğün *** Gelip de ağlama bana gömdün elinle Bu mezar hep ıslak kalır seninle, aaah *** Oturdum düşündüm bir ağaç altında Melekler ağlıyordu sağımda solumda Sen kolayı seçtin zor zamanımda Bir hayat tükendi senin yolunda *** Oturdum düşündüm bir ağaç altında Melekler ağlıyordu sağımda solumda Sen kolayı seçtin zor zamanımda Bir hayat tükendi senin yolunda *** Oturdum düşündüm bir ağaç altında Melekler ağlıyordu sağımda solumda Sen kolayı seçtin zor zamanımda Bir hayat tükendi senin yolunda