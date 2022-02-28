Ne Gelen Ne Soran Var Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Ne Gelen Ne Soran Var
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Ne gelen ne soran var
Acı geçti günlerim, acı geçti günlerim
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İçtim sabaha kadar
Yaşla doldu gözlerim, yaşla doldu gözlerim
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felek böyle istemiş
böyle yazmış yazımı, böyle yazmış yazımı
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İçtim sabaha kadar
Yaşla doldu gözlerim, yaşla doldu gözlerim