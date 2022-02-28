Seviyorum Delicesine Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Seviyorum Delicesine
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Seni görmek ister her an gözlerim
Seni görmek ister her an gözlerim
Sevdiğini görmeyen gözü neyleyim
Sevdiğini görmeyen gözü neyleyim
***
Dermansız kalsa da ah
Senin yanında
Sevdiğini uyutmayan dizi neyleyim
Sevdiğini uyutmayan dizi neyleyim
***
Bir görseydim seni dünya gözüyle
Perişanım
Çaresizim
Allah'ım dert bitmiyor
***
Alev alev bir yangın, ah
Kalbimde aşkın
Ağlıyorum, ağlıyorum, sönmek bilmiyor
Ağlıyorum, ağlıyorum, sönmek bilmiyor
***
Ben de aşktan boynu bükük biriyim
Ben de aşktan boynu bükük biriyim
Kim bilir kaç sevdadan boş döndü ellerim
Kim bilir kaç sevdadan boş döndü ellerim
***
Beklemek kalbimde ah
Bitmeyen çile
Ne gelen var ne giden var, Mecnun gibiyim
Ne gelen var ne giden var, Mecnun gibiyim
***
Ne gelen var ne giden var, Mecnun gibiyim
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Kaderimde hep güzeli aradım
İçimdeki sazlar başka söz başka
***
Hayalimde canlanırken muradım
Duvardaki resim başka sen başka
***
Gökyüzünde otağ kurdum oturdum
Yeryüzünde hayat başka ruh başka
***
Bu sevdadan artık ben de yoruldum
Yaz yağmuru kış yağmuru bambaşka
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Ne varsa her şey hatırımda
Sanki daha dünmüş gibi
Senden gelen senin olan
Ne varsa her şey hatırımda
***
O günler, o günler
Şimdi yabancı gibiler
Bir günlük mutluluğa
Bir ömür alıp gittiler
Ne günlerdi ah o günler
***
Bir daha dönülse
Şu yalancı dünyaya
Bir ömür verirdim ben yine
Seninle bir günlük mutluluğa
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