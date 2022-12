Seni görmek ister her an gözlerim Seni görmek ister her an gözlerim Sevdiğini görmeyen gözü neyleyim Sevdiğini görmeyen gözü neyleyim *** Dermansız kalsa da ah Senin yanında Sevdiğini uyutmayan dizi neyleyim Sevdiğini uyutmayan dizi neyleyim *** Bir görseydim seni dünya gözüyle Perişanım Çaresizim Allah'ım dert bitmiyor *** Alev alev bir yangın, ah Kalbimde aşkın Ağlıyorum, ağlıyorum, sönmek bilmiyor Ağlıyorum, ağlıyorum, sönmek bilmiyor *** Ben de aşktan boynu bükük biriyim Ben de aşktan boynu bükük biriyim Kim bilir kaç sevdadan boş döndü ellerim Kim bilir kaç sevdadan boş döndü ellerim *** Beklemek kalbimde ah Bitmeyen çile Ne gelen var ne giden var, Mecnun gibiyim Ne gelen var ne giden var, Mecnun gibiyim *** Ne gelen var ne giden var, Mecnun gibiyim