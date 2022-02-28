Seviyorum Delicesine Şarkı Sözleri
Sibel Can Seviyorum Delicesine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Seviyorum Delicesine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seviyorum Delicesine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can
Seviyorum Delicesine
-
Ne idi ne oldu halim
Çektiklerim vebalim, vebalim
Ne idi ne oldu halim
Çektiklerim vebalim, vebalim
***
Nolaydı yar nolaydı, nolaydı
Yar beni bir soraydı, soraydı
Bahtım gibi ömrüm de, ömrüm de
Solacaksa solaydı, solaydı
***
Ah, ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah
***
Eriştim tapamadım
Yıktım da yapamadım
***
Ah, ah, ah, ah, ah
***
Göğsüme konan kuşu
Ürküttüm tutamadım
***
Nolaydı yar nolaydı, nolaydı
Yar beni bir soraydı, soraydı
Bahtım gibi ömrüm de, ömrüm de
Solacaksa solaydı, solaydı
-
Kaderimde hep güzeli aradım
İçimdeki sazlar başka söz başka
***
Hayalimde canlanırken muradım
Duvardaki resim başka sen başka
***
Gökyüzünde otağ kurdum oturdum
Yeryüzünde hayat başka ruh başka
***
Bu sevdadan artık ben de yoruldum
Yaz yağmuru kış yağmuru bambaşka
-
Ne varsa her şey hatırımda
Sanki daha dünmüş gibi
Senden gelen senin olan
Ne varsa her şey hatırımda
***
O günler, o günler
Şimdi yabancı gibiler
Bir günlük mutluluğa
Bir ömür alıp gittiler
Ne günlerdi ah o günler
***
Bir daha dönülse
Şu yalancı dünyaya
Bir ömür verirdim ben yine
Seninle bir günlük mutluluğa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-