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7/24 Dinle Seviyorum Delicesine

Seviyorum Delicesine Şarkı Sözleri

Sibel Can Seviyorum Delicesine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Seviyorum Delicesine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seviyorum Delicesine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can

Sibel Can

Seviyorum Delicesine

  • Ne İdi Ne Oldu Halim

  • Kaderimde Hep Güzeli Aradım

  • O Günler

  • Güzelin Talihi Yok

  • Korkuyorum

  • Mutluluğun Bedeli

  • Ne Gelen Var Ne Giden Var

  • Sanki Bulunmaz Hint Kumaşı

  • Sarhoş Olunca Anılar

  • Seviyorum Delicesine

  • İndim Derelerine

  • Affetmem Asla Seni

  • Kandil

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