Ne idi ne oldu halim Çektiklerim vebalim, vebalim Ne idi ne oldu halim Çektiklerim vebalim, vebalim *** Nolaydı yar nolaydı, nolaydı Yar beni bir soraydı, soraydı Bahtım gibi ömrüm de, ömrüm de Solacaksa solaydı, solaydı *** Ah, ah, ah, ah, ah Ah, ah, ah *** Eriştim tapamadım Yıktım da yapamadım *** Ah, ah, ah, ah, ah *** Göğsüme konan kuşu Ürküttüm tutamadım *** Nolaydı yar nolaydı, nolaydı Yar beni bir soraydı, soraydı Bahtım gibi ömrüm de, ömrüm de Solacaksa solaydı, solaydı

Ne varsa her şey hatırımda Sanki daha dünmüş gibi Senden gelen senin olan Ne varsa her şey hatırımda *** O günler, o günler Şimdi yabancı gibiler Bir günlük mutluluğa Bir ömür alıp gittiler Ne günlerdi ah o günler *** Bir daha dönülse Şu yalancı dünyaya Bir ömür verirdim ben yine Seninle bir günlük mutluluğa