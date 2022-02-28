Ne Oldu Sana Şarkı Sözleri
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Ne oldu sana ne oldu sana inan yaşanmaz hatıranla?
Kimdir seni benden ayıran uzaklarda?
***
Kiminsin her zaman her yerde gözümün bebeğisin
Yıllardır gönlümün biricik dileğisin
Benimsin, benimsin, benimsin
***
Hatıra deyince sevda deyince
Uzaklaşma öyle muhtacım yine
Yavrucuğum sevgine Yarab acı bizlere
Küstüm artık kadere
***
Ne oldu sana ne oldu sana inan yaşanmaz hatıranla
Kimdir seni benden ayıran uzaklarda?
***
Ne oldu sana ne oldu sana inan yaşanmaz hatıranla
Kimdir seni benden ayıran uzaklarda?
***
Kiminsin her zaman her yerde gözümün bebeğisin
Yıllardır gönlümün biricik dileğisin
Benimsin, benimsin, benimsin
***
Hatıra deyince sevda deyince
Uzaklaşma öyle muhtacım yine
Yarab acı bizlere küstüm artık kadere
Yazık oldu her şeye
***
Ne oldu sana inan yaşanmaz hatıranla
Kimdir seni benden ayıran uzaklarda?
Ne oldu sana inan yaşanmaz hatıranla
Kimdir seni benden ayıran uzaklarda?