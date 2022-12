Ne oldu sana ne oldu sana inan yaşanmaz hatıranla? Kimdir seni benden ayıran uzaklarda? *** Kiminsin her zaman her yerde gözümün bebeğisin Yıllardır gönlümün biricik dileğisin Benimsin, benimsin, benimsin *** Hatıra deyince sevda deyince Uzaklaşma öyle muhtacım yine Yavrucuğum sevgine Yarab acı bizlere Küstüm artık kadere *** Ne oldu sana ne oldu sana inan yaşanmaz hatıranla Kimdir seni benden ayıran uzaklarda? *** Ne oldu sana ne oldu sana inan yaşanmaz hatıranla Kimdir seni benden ayıran uzaklarda? *** Kiminsin her zaman her yerde gözümün bebeğisin Yıllardır gönlümün biricik dileğisin Benimsin, benimsin, benimsin *** Hatıra deyince sevda deyince Uzaklaşma öyle muhtacım yine Yarab acı bizlere küstüm artık kadere Yazık oldu her şeye *** Ne oldu sana inan yaşanmaz hatıranla Kimdir seni benden ayıran uzaklarda? Ne oldu sana inan yaşanmaz hatıranla Kimdir seni benden ayıran uzaklarda?