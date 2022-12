Kısmeti bağlı dediler Gülüşü candan edalı dediler Ah delikanlı yüreğim Bu gece senden utandı dediler *** Kendimi kandırmadım Senden kurtulamadım Kaç kere sevdi yüreğim Sen gibisini bulamadım *** Bu dünyayı yakacak mısın? Bana aşık olacak mısın? İlk kez aşık olmuş gibi Yüreğimden taşacak mısın? *** Bana evet diyecek misin? Yoksa öpüp gidecek misin? Nehir gözlüm aşkım için Her şeyini verecek misin? *** Kısmeti bağlı dediler Gülüşü candan edalı dediler Ah delikanlı yüreğim Bu gece senden utandı dediler *** Kendimi kandırmadım Senden kurtulamadım Kaç kere sevdi yüreğim Sen gibisini bulamadım *** Bu dünyayı yakacak mısın? Bana aşık olacak mısın? İlk kez aşık olmuş gibi Yüreğimden taşacak mısın? *** Bana evet diyecek misin? Yoksa öpüp gidecek misin? Nehir gözlüm aşkım için Her şeyini verecek misin? *** Bu dünyayı yakacak mısın? Bana evet diyecek misin? *** Bu dünyayı yakacak mısın? Bana aşık olacak mısın? İlk kez aşık olmuş gibi Yüreğimden taşacak mısın? *** Bana evet diyecek misin? Yoksa öpüp gidecek misin? Nehir gözlüm aşkım için Her şeyini verecek misin?