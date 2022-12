Cicim ayı tatlı dili, alı, gülü, balı bitti mi? (bitti mi?) Gitme, gelme, yatma, kalkma, bakma öyle, dendi mi? (dendi mi?) Doydu mu kalbin, muradına erdi mi? Ne oldu hislerin son durağa geldi mi? Bitti mi şaşa, bitti mi, bitti mi? *** Oh oh tamam, oh oh duyduk Oh oh doyduk, kalk gidelim, çok güzelim *** Oh oh tamam, oh oh yedik Oh oh yuttuk, üzme beni çok küserim *** Oh oh tamam, oh oh duyduk Oh oh doyduk, kalk gidelim çok güzelim *** Oh oh tamam, oh oh yedik Oh oh yuttuk, üzme beni çok küserim *** Cicim ayı tatlı dili, alı, gülü, balı bitti mi? (bitti mi?) Gitme, gelme, yatma, kalkma, bakma öyle, dendi mi? (dendi mi?) Doydu mu kalbin, muradına erdi mi? Ne oldu hislerin son durağa geldi mi? Bitti mi şaşa, bitti mi, bitti mi? *** Oh oh tamam, oh oh duyduk Oh oh doyduk, kalk gidelim, çok güzelim *** Oh oh tamam, oh oh yedik Oh oh yuttuk, üzme beni çok küserim *** Oh oh tamam, oh oh duyduk Oh oh doyduk, kalk gidelim çok güzelim *** Oh oh tamam, oh oh yedik Oh oh yuttuk, üzme beni çok küserim *** Doydu mu kalbin, muradına erdi mi? Ne oldu hislerin son durağa geldi mi? Bitti mi şaşa, bitti mi, bitti mi? *** Oh oh tamam, oh oh duyduk Oh oh doyduk, kalk gidelim, çok güzelim *** Oh oh tamam, oh oh yedik Oh oh yuttuk, üzme beni çok küserim