Ölsem Bundan Daha İyi Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Ölsem Bundan Daha İyi
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"Sevmek nedir?", diyenler var
Bilmiyorlar hiç sevmeyi
Yârim başka kollardayken
Ölsem bundan daha iyi
Yârim başka kollardayken
Ölsem bundan daha iyi
***
Yıllar zalim olmuş sanki
Bu kadar da vurulmaz ki
Yıllar zalim olmuş sanki
Bu kadar da vurulmaz ki
***
Yaşıyorum sayılmaz ki
Ölsem bundan daha iyi
Yaşıyorum sayılmaz ki
Ölsem bundan daha iyi
***
Beni dertle sevecekse
Kader çile verecekse
Hayat böyle geçecekse
Ölsem bundan daha iyi
Hayat böyle geçecekse
Ölsem bundan daha iyi
***
Yıllar zalim olmuş sanki
Bu kadar da vurulmaz ki
Yıllar zalim olmuş sanki
Bu kadar da vurulmaz ki
***
Yaşıyorum sayılmaz ki
Ölsem bundan daha iyi
Yaşıyorum sayılmaz ki
Ölsem bundan daha iyi