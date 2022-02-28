"Sevmek nedir?", diyenler var Bilmiyorlar hiç sevmeyi Yârim başka kollardayken Ölsem bundan daha iyi Yârim başka kollardayken Ölsem bundan daha iyi *** Yıllar zalim olmuş sanki Bu kadar da vurulmaz ki Yıllar zalim olmuş sanki Bu kadar da vurulmaz ki *** Yaşıyorum sayılmaz ki Ölsem bundan daha iyi Yaşıyorum sayılmaz ki Ölsem bundan daha iyi *** Beni dertle sevecekse Kader çile verecekse Hayat böyle geçecekse Ölsem bundan daha iyi Hayat böyle geçecekse Ölsem bundan daha iyi *** Yıllar zalim olmuş sanki Bu kadar da vurulmaz ki Yıllar zalim olmuş sanki Bu kadar da vurulmaz ki *** Yaşıyorum sayılmaz ki Ölsem bundan daha iyi Yaşıyorum sayılmaz ki Ölsem bundan daha iyi