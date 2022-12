Gönlümü kaptırdım sana Ne olur anlasana Gönlümü kaptırdım sana Ne olur anlasana Ben senin uğruna *** Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm *** Batan güneş doğmasa da Yağmurlar yağmasa da Batan güneş doğmasa da Yağmurlar yağmasa da Ben senin uğruna *** Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm *** Sensiz geçen günlerimi Ben günden saymıyorum Sensiz geçen günlerimi Ben günden saymıyorum Vallahi billahi, seni çok seviyorum Aaahh *** Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm *** Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm *** Varsın her an canımda Hem canda hem kanımda Varsın her an canımda Hem canda hem kanımda Ben senin uğruna *** Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm *** Varsın her an canımda Hem canda hem kanımda Varsın her an canımda Hem canda hem kanımda Ben senin uğruna *** Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm, ölürüm, ölürüm ölürüm *** Sensiz geçen günlerimi Ben günden saymıyorum Sensiz geçen günlerimi Ben günden saymıyorum Vallahi billahi, seni çok seviyorum Aaahh *** Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm *** Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm *** Ölürüm, ölürüm, ölürüm Ölürüm, ölürüm, ölürüm