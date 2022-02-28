Öyle şirinsin, öyle güzelsin Neden beni üzersin? Korkma gönül oyunundan Bir gün sen de seversin *** Baharda açan çiçek gibisin Sen benim meleğimsin Sitem de etsen, küsüp de gitsen En sonunda benimsin *** Öyle şirinsin, öyle güzelsin Neden beni üzersin? Korkma gönül oyunundan Bir gün sen de seversin *** Öyle şirinsin, öyle güzelsin Neden beni üzersin? Korkma gönül oyunundan Bir gün sen de seversin *** Aşkı tanırsın girsen kalbime İnan benim sevgime Günah değil mi, yazık değil mi? Ayrı geçen günlere *** Öyle şirinsin, öyle güzelsin Neden beni üzersin? Korkma gönül oyunundan Bir gün sen de seversin *** Öyle şirinsin, öyle güzelsin Neden beni üzersin? Korkma gönül oyunundan Bir gün sen de seversin