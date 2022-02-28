Öyle Şirinsin Şarkı Sözleri
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Öyle şirinsin, öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Baharda açan çiçek gibisin
Sen benim meleğimsin
Sitem de etsen, küsüp de gitsen
En sonunda benimsin
***
Öyle şirinsin, öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Öyle şirinsin, öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Aşkı tanırsın girsen kalbime
İnan benim sevgime
Günah değil mi, yazık değil mi?
Ayrı geçen günlere
***
Öyle şirinsin, öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin
***
Öyle şirinsin, öyle güzelsin
Neden beni üzersin?
Korkma gönül oyunundan
Bir gün sen de seversin