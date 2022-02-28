Oyunbaz Şarkı Sözleri
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Yanımdasın, ama yoksun
Samimi değil söylediklerin
İyi olmaya, hoş görünmeye
Kim için, ne için mecbursun?
***
Bi' izah etsen, oyunbazım
Ben sana inanmaya hazırım
Ya vaktiyle çok incinmişsin
Ya aşkı ciddiye almıyorsun
***
Üzülsem de, umursama
İnsan böyle olgunlaşır
Kimselere yük olmadan
Bizde acı evde yaşanır
***
Üzülsem de, umursama
İnsan böyle olgunlaşır
Kimselere yük olmadan
Bizde acı evde yaşanır
***
Bizde acı evde yaşanır
***
Yanımdasın, ama yoksun
Samimi değil söylediklerin
İyi olmaya, hoş görünmeye
Kim için, ne için mecbursun?
***
Bi' izah etsen, oyunbazım
Ben sana inanmaya hazırım
Ya vaktiyle çok incinmişsin
Ya aşkı ciddiye almıyorsun
***
Üzülsem de, umursama
İnsan böyle olgunlaşır
Kimselere yük olmadan
Bizde acı evde yaşanır
***
Üzülsem de, umursama
İnsan böyle olgunlaşır
Kimselere yük olmadan
Bizde acı evde yaşanır
***
Bizde acı evde yaşanır