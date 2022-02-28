Yanımdasın, ama yoksun Samimi değil söylediklerin İyi olmaya, hoş görünmeye Kim için, ne için mecbursun? *** Bi' izah etsen, oyunbazım Ben sana inanmaya hazırım Ya vaktiyle çok incinmişsin Ya aşkı ciddiye almıyorsun *** Üzülsem de, umursama İnsan böyle olgunlaşır Kimselere yük olmadan Bizde acı evde yaşanır *** Üzülsem de, umursama İnsan böyle olgunlaşır Kimselere yük olmadan Bizde acı evde yaşanır *** Bizde acı evde yaşanır *** Yanımdasın, ama yoksun Samimi değil söylediklerin İyi olmaya, hoş görünmeye Kim için, ne için mecbursun? *** Bi' izah etsen, oyunbazım Ben sana inanmaya hazırım Ya vaktiyle çok incinmişsin Ya aşkı ciddiye almıyorsun *** Üzülsem de, umursama İnsan böyle olgunlaşır Kimselere yük olmadan Bizde acı evde yaşanır *** Üzülsem de, umursama İnsan böyle olgunlaşır Kimselere yük olmadan Bizde acı evde yaşanır *** Bizde acı evde yaşanır