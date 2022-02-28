Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Hiç kimseye söylenmeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli, görünmeden Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Hiç kimseye söylenmeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli, görünmeden Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz