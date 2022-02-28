Rüyalarda Buluşuruz Şarkı Sözleri
Sibel Can Rüyalarda Buluşuruz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Rüyalarda Buluşuruz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rüyalarda Buluşuruz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can
Rüyalarda Buluşuruz
Tüm Şarkıları
-
Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile
Gözümüz yaş dolsa bile
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile
Gözümüz yaş dolsa bile
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Hiç kimseye söylenmeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli, görünmeden
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Hiç kimseye söylenmeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli, görünmeden
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile
Gözümüz yaş dolsa bile
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile
Gözümüz yaş dolsa bile
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz