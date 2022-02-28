Senin hüznün benim mutluluğum olacaksa Sözler başladığımız yerde kalacaksa Kalp verdiklerinin hesabını tutacaksa Yok istemem, sakın sevme beni *** Senin kanununda aşkla ölmek yasaksa Gün gelir, yüreğin beni de unutacaksa Senden yadigar bir resim kalacaksa Yok istemem, sakın sevme beni *** Alışmalı, alışmalı Yıkılıp yeniden kalkmaya Kabullenip sana düşeni Dünyaya bırakmaya *** Yüklenip tüm acılarını Kendine yaslanmaya Kimsesizliğin hesabını İstanbul'dan sormaya *** Alışmalı, alışmalı Yıkılıp yeniden kalkmaya Kabullenip sana düşeni Dünyaya bırakmaya *** Yüklenip tüm acılarını Kendine yaslanmaya Kimsesizliğin hesabını İstanbul'dan sormaya *** Senin kanununda aşkla ölmek yasaksa Gün gelir, yüreğin beni de unutacaksa Senden yadigar bir resim kalacaksa Yok istemem, sakın sevme beni *** Alışmalı, alışmalı Yıkılıp yeniden kalkmaya Kabullenip sana düşeni Dünyaya bırakmaya *** Yüklenip tüm acılarını Kendine yaslanmaya Kimsesizliğin hesabını İstanbul'dan sormaya *** Alışmalı, alışmalı Yıkılıp yeniden kalkmaya Kabullenip sana düşeni Dünyaya bırakmaya *** Yüklenip tüm acılarını Kendine yaslanmaya Kimsesizliğin hesabını İstanbul'dan sormaya