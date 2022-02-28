Sakın Sevme Beni Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Sakın Sevme Beni
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Senin hüznün benim mutluluğum olacaksa
Sözler başladığımız yerde kalacaksa
Kalp verdiklerinin hesabını tutacaksa
Yok istemem, sakın sevme beni
***
Senin kanununda aşkla ölmek yasaksa
Gün gelir, yüreğin beni de unutacaksa
Senden yadigar bir resim kalacaksa
Yok istemem, sakın sevme beni
***
Alışmalı, alışmalı
Yıkılıp yeniden kalkmaya
Kabullenip sana düşeni
Dünyaya bırakmaya
***
Yüklenip tüm acılarını
Kendine yaslanmaya
Kimsesizliğin hesabını
İstanbul'dan sormaya
***
Alışmalı, alışmalı
Yıkılıp yeniden kalkmaya
Kabullenip sana düşeni
Dünyaya bırakmaya
***
Yüklenip tüm acılarını
Kendine yaslanmaya
Kimsesizliğin hesabını
İstanbul'dan sormaya
***
Senin kanununda aşkla ölmek yasaksa
Gün gelir, yüreğin beni de unutacaksa
Senden yadigar bir resim kalacaksa
Yok istemem, sakın sevme beni
***
Alışmalı, alışmalı
Yıkılıp yeniden kalkmaya
Kabullenip sana düşeni
Dünyaya bırakmaya
***
Yüklenip tüm acılarını
Kendine yaslanmaya
Kimsesizliğin hesabını
İstanbul'dan sormaya
***
Alışmalı, alışmalı
Yıkılıp yeniden kalkmaya
Kabullenip sana düşeni
Dünyaya bırakmaya
***
Yüklenip tüm acılarını
Kendine yaslanmaya
Kimsesizliğin hesabını
İstanbul'dan sormaya