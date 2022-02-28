Sarı kurdelem, sarı Dağlara saldım yâri Dağlar kurbanın ola'm aman, ah Tez gönder nazlı yâri *** Yandım hey, hey Hey, hey, hey, hey Vallah yandım esmerim *** Ben esmeri (fındık ile) Ben esmeri (fıstık ile) Ben esmeri badem ile beslerim *** Ben esmeri fındık ile Ben esmeri fıstık ile Ben esmeri badem ile beslerim *** İpek kuşak beldedir Saçakları yerdedir Dünya güzelle dolsa aman Ah, ah, ah, ah Benim gönlüm sendedir *** Yandım hey, hey Hey, hey, hey, hey Vallah yandım esmerim *** Ben esmeri (fındık ile) Ben esmeri (fıstık ile) Ben esmeri badem ile beslerim *** Ben esmeri fındık ile Ben esmeri fıstık ile Ben esmeri badem ile beslerim