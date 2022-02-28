Sarı Kurdelem Sarı Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Sarı Kurdelem Sarı
Tüm Şarkıları
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Sarı kurdelem, sarı
Dağlara saldım yâri
Dağlar kurbanın ola'm aman, ah
Tez gönder nazlı yâri
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Yandım hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Vallah yandım esmerim
***
Ben esmeri (fındık ile)
Ben esmeri (fıstık ile)
Ben esmeri badem ile beslerim
***
Ben esmeri fındık ile
Ben esmeri fıstık ile
Ben esmeri badem ile beslerim
***
İpek kuşak beldedir
Saçakları yerdedir
Dünya güzelle dolsa aman
Ah, ah, ah, ah
Benim gönlüm sendedir
***
Yandım hey, hey
Hey, hey, hey, hey
Vallah yandım esmerim
***
Ben esmeri (fındık ile)
Ben esmeri (fıstık ile)
Ben esmeri badem ile beslerim
***
Ben esmeri fındık ile
Ben esmeri fıstık ile
Ben esmeri badem ile beslerim