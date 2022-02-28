Şarkılar da Senden Yana Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Şarkılar da Senden Yana
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Yarım kalan aşkımızın
Acıları düştü bana
Bir de hasret vuruyorken
Şarkılar da (şarkılar da)
Şarkılar da (şarkılar da)
Şarkılar da senden yana
***
Ne yapsam da unutamam
Hiçbir şeyle avunamam
Gözyaşımı kurutamam
Rüyalar da, rüyalar da
Rüyalar da senden yana
Rüyalar da senden yana
***
Yokluğuna gücüm yetmez
Yalnızlığın yetti bana
Belki bir gün döner diye
Umutlar da (umutlar da)
Umutlar da (umutlar da)
Umutlar da senden yana
***
Ne yapsam da unutamam
Hiçbir şeyle avunamam
Gözyaşımı kurutamam
Rüyalar da, rüyalar da
Rüyalar da senden yana
Şarkılar da senden yana
***
Umutlar da senden yana
Rüyalar da senden yana