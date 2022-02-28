Yarım kalan aşkımızın Acıları düştü bana Bir de hasret vuruyorken Şarkılar da (şarkılar da) Şarkılar da (şarkılar da) Şarkılar da senden yana *** Ne yapsam da unutamam Hiçbir şeyle avunamam Gözyaşımı kurutamam Rüyalar da, rüyalar da Rüyalar da senden yana Rüyalar da senden yana *** Yokluğuna gücüm yetmez Yalnızlığın yetti bana Belki bir gün döner diye Umutlar da (umutlar da) Umutlar da (umutlar da) Umutlar da senden yana *** Ne yapsam da unutamam Hiçbir şeyle avunamam Gözyaşımı kurutamam Rüyalar da, rüyalar da Rüyalar da senden yana Şarkılar da senden yana *** Umutlar da senden yana Rüyalar da senden yana