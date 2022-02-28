Sen miydin dün gece rüyama giren? Sen miydin dün gece uykumu bölen? Sen miydin dün gece rüyama giren? Sen miydin gerçeğe dönmek isteyen? *** Gelirsen, korkma, başımı çevirmem Gelirsen, son kavgamızdan söz etmem Gelirsen, aşkı sana zehir etmem *** Gelirsen, yoluna güller sererim Gelirsen, saçını okşar, severim Gelirsen, gerçek aşkım, canım derim *** Kolay mı böyle bir aşkı unutmak? Kolay mı birden bire yalnız kalmak? Kolay mı başka birine bağlanmak? Kolay mı gittiğin yollara bakmak? *** Gelirsen, korkma, başımı çevirmem Gelirsen, son kavgamızdan söz etmem Gelirsen, aşkı sana zehir etmem *** Gelirsen, yoluna güller sererim Gelirsen, saçını okşar, severim Gelirsen, gerçek aşkım, canım derim

Bağrımda bir ataş yaniy Gün geçtikçe alavlaniy Gözlerim yollarda kaldı Gelme aşkın bezirgani *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem *** Dalda kuruyan yaprak Ne öliyem ne de sağ Aşkın ile cehennemde Mahşere dek yanacağım *** Bu ataşı söndüremem Dünyayı ters döndüremem Intizarım yetmez yare Arzuhalım bildiremem

Mevlam birçok dert vermiş Beraber derman vermiş Mevlam birçok dert vermiş Beraber derman vermiş *** Bu tükenmez derdime Neden ilâç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Bu tükenmez derdime Neden ilâç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Fanidir dünya fâni Alır da vermez yari Fanidir dünya fâni Alır da vermez yari *** Bu tükenmez derdimi Tabibler de bilmedi Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Bu tükenmez derdimi Tabibler de bilmedi Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Mevlam birçok dert vermiş Beraber derman vermiş Mevlam birçok dert vermiş Beraber derman vermiş *** Bu tükenmez derdime Neden ilâç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar *** Bu tükenmez derdime Neden ilâç vermemiş Diley diley diley yar Diley diley diley yar Diley diley yar