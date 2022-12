Görmeseydim seni gönül gözüyle Gözyaşım sevgiyle akmayacaktı Görmeseydim seni gönül gözüyle Gözyaşım sevgiyle akmayacaktı *** Var mıyım diyorsun şarkılarında Elbette sen varsın kim olacaktı Var mıyım diyorsun şarkılarında Elbette sen varsın kim olacaktı *** Sen varsın gözümde Sen varsın özümde Sen varsın gönlümde Kim olacaktı *** Sen varsın gözümde Sen varsın özümde Sen varsın gönlümde Kim olacaktı *** Gündüz hayalimde gece rüyamda Her an kıpır kıpır işte şuramda Gündüz hayalimde gece rüyamda Her an kıpır kıpır işte şuramda *** Yıllardır kurduğum sevgi dünyamda Elbette sen varsın kim olacaktı Yıllardır kurduğum sevgi dünyamda Elbette sen varsın kim olacaktı *** Sen varsın gözümde Sen varsın özümde Sen varsın gönlümde Kim olacaktı *** Sen varsın gözümde Sen varsın özümde Sen varsın gönlümde Kim olacaktı