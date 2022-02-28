Seni Nasıl Özledim Seni nasıl özledim Gönlüme sor söylesin Yıldızlara mehtaba Güllere sor söylesin *** Neler çektim inledim Geceye sor söylesin Yıldızlara mehtaba Güllere sor söylesin *** Geleceğin yollarda Kaldı inan gözlerim Yağmurlara rüzgara Kuşlara sor söylesin *** Öyle sevmiş ki seni Bu gönül ah neylesin Saatlere aylara Yıllara sor söylesin

Gülü Saran Yaprağa Gülü saran yaprağa Göğü öpen buluta Cemre düşen toprağa Seni sordum yıllarca *** Tomurcuk açan dala Fincanda çıkan fala Gurbete giden yola Seni sordum yıllarca *** Damla damla yağmura Adım Adım yollara Rastladığım her kula Seni sordum yıllarca *** Tomurcuk açan dala Fincanda çıkan fala Gurbete giden yola Seni sordum yıllarca

Kaybolan Yıllar Gibi Kaybolan Yıllar Gibi Uzayan Yollar Gibi Kuruyan Dallar Gibi Kuruttun Şu Kalbimi *** Yüzüne Hasret Kaldım Yıllara Çok Yalvardım Yollara Aşkı Yazdım Avuttum Şu Kalbimi *** Hasretim Dağlar Gibi Gözlerim Ağlar Gibi Unutan Kullar Gibi Unuttun Şu Kalbimi *** Yüzüne Hasret Kaldım Yıllara Çok Yalvardım Yollara Aşkı Yazdım Avuttum Şu Kalbimi

Nereye Gidiyorum Seninle aşkımızın bir Sonu yok biliyorum Vazgeçmek elde değil Nereye, nereye gidiyorum? *** Sevdanın yollarında, Kaderin kollarında Bir gönül oyununda Nereye, nereye gidiyorum? *** Yalan yanlış demeden Önümü görmeden Vefasız senle ben Nereye, nereye gidiyorum? *** Sevdanın yollarında, Kaderin kollarında Bir gönül oyununda Nereye, nereye gidiyorum

Canımın Yoldaşı Ol / Yollar Uzak Gelemedim / Neyleyim Neyleyim Canımın yoldaşı ol Gönlüme bin neşe bırak Canımın yoldaşı ol Gönlüme bin neşe bırak Ah sevgilim sevgilim Gönlüme bin neşe bırak *** Beni sev öp de uyut ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Kara sevda gibi, ah Hülyama süzül kalbime ak Ah sevgilim sevgilim Hülyama süzül kalbime ak *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Yollar uzak gelemedim Muradıma eremedim Tutunacak dalım sendin Kıymetini bilemedim *** Gözlerime bir baktın Yaktın ah beni yaktın Gözlerime bir baktın Yaktın ah beni yaktın *** Ben sana ne yaptım ki Beni yalnız bıraktın Ben sana ne yaptım ki Beni yalnız bıraktın *** Beni yalnız bıraktın Beni yalnız bıraktın Beni yalnız bıraktın *** Neyleyim neyleyim ben böyle yâri Neyleyim neyleyim ben böyle yâri Ne ağlayabildim ne gülebildim Ne ağlayabildim ne gülebildim *** Gurbet ellerinde ah çeke çeke Gurbet ellerinde ah çeke çeke Ne huyuma göre yâr bulabildim Ne huyuma göre yâr bulabildim *** Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım