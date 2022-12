Bir haber bırakmadın Beni nasıl terk ettin? Ne yaptım ki sana ben? Bana düşmanlık ettin *** Bir haber bırakmadın Beni nasıl terk ettin? Ne yaptım ki sana ben? Bana düşmanlık ettin *** Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye *** Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye Arzu ile öpmeye *** Yastığımın üstüne Habersiz düşürdüğün Bir tel siyah saçını Öpüp koklayacağım *** Yastığımın üstüne Habersiz düşürdüğün Bir tel siyah saçını Sevip koklayacağım *** Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye *** Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye Arzu ile öpmeye