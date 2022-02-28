Sevmek Şarkı Sözleri
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Sevmek en güzel duygu sevmek
Sevilip sevebilmek sevmek
Aşka gönlünü verme
Sevmek, sevmek
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Sevmek hayatın tadı sevmek
Tanrının adı demek sevmek
Kulun muradı demek
Sevmek, sevmek
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Kalbimizde sevgiye aşka yer vermeliyiz
Kucak açıp dostluğa sevip sevilmeliyiz
Sevmek ah sevmek
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Sevmek karanlığın sonudur
Neşe huzur doludur
Sevmek tanrımızın yoludur
Sevmek, sevmek
***
Sevmek hayatın tadı sevmek
Tanrının adı demek sevmek
Kulun muradı demek
Sevmek, sevmek
***
Kalbimizde sevgiye aşka yer vermeliyiz
Kucak açıp dostluğa sevip sevilmeliyiz
Sevmek ah sevmek
***
Kalbimizde sevgiye aşka yer vermeliyiz
Kucak açıp dostluğa sevip sevilmeliyiz
Sevmek ah sevmek