Şeytana uyduk bir kere Perişan olduk bin kere Şeytana uyduk bir kere Perişan olduk bin kere Bana ne yapsan bana ne etsen Haklısın ne söylesen *** Gelip halimi görsen nasıl pişmanım bilsen Gelip halimi görsen nasıl pişmanım bilsen *** Rahat mıyım sanki ben? Mesut muyum sanki ben? Ağladıkça, inledikçe ah ettikçe böyle sen Ağladıkça, inledikçe ah ettikçe böyle sen *** Seni kalbimden atamam Ayrılsak da unutamam Seni kalbimden atamam Ayrılsak da unutamam Her gün kahrımdan durmadan içsem Kendimi avutamam *** Gelip halimi görsen nasıl pişmanım bilsen Gelip halimi görsen nasıl pişmanım bilsen *** Rahat mıyım sanki ben? Mesut muyum sanki ben? Ağladıkça, inledikçe ah ettikçe böyle sen Ağladıkça, inledikçe ah ettikçe böyle sen