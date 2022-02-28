Şeytana Uyduk Bir Kere Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Şeytana Uyduk Bir Kere
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Şeytana uyduk bir kere
Perişan olduk bin kere
Şeytana uyduk bir kere
Perişan olduk bin kere
Bana ne yapsan bana ne etsen
Haklısın ne söylesen
***
Gelip halimi görsen nasıl pişmanım bilsen
Gelip halimi görsen nasıl pişmanım bilsen
***
Rahat mıyım sanki ben?
Mesut muyum sanki ben?
Ağladıkça, inledikçe ah ettikçe böyle sen
Ağladıkça, inledikçe ah ettikçe böyle sen
***
Seni kalbimden atamam
Ayrılsak da unutamam
Seni kalbimden atamam
Ayrılsak da unutamam
Her gün kahrımdan durmadan içsem
Kendimi avutamam
***
Gelip halimi görsen nasıl pişmanım bilsen
Gelip halimi görsen nasıl pişmanım bilsen
***
Rahat mıyım sanki ben?
Mesut muyum sanki ben?
Ağladıkça, inledikçe ah ettikçe böyle sen
Ağladıkça, inledikçe ah ettikçe böyle sen