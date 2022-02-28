Silemediler Şarkı Sözleri
Sibel Can Silemediler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Silemediler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Silemediler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gözlerin hançerdi, deldi bağrımı
Dostlarım yaramı bilemediler
Yaşadım diyemem sensiz yılları
Aşkını kalbimden silemediler
Yaşadım diyemem sensiz yılları
Aşkını kalbimden silemediler
***
Geceler isyankar oldu halime
Yenildin dediler sen bir zalime
Geceler isyankar oldu halime
Yenildin dediler sen bir zalime
***
Dünyayı verdiler senin yerine
Aşkını kalbimden silemediler
Aşkını kalbimden silemediler
Aşkını kalbimden silemediler
Aşkını kalbimden silemediler
***
Sanki ben olmuşsun, sensiz yaşanmaz
Gönlüm beklemekten neden usanmaz
O kara gözlerin görse, inanmaz
Aşkını kalbimden silemediler
O kara gözlerin görse, inanmaz
Aşkını kalbimden silemediler
***
Geceler isyankar oldu halime
Yenildin dediler sen bir zalime
Geceler isyankar oldu halime
Yenildin dediler sen bir zalime
***
Dünyayı verdiler senin yerine
Aşkını kalbimden silemediler
Aşkını kalbimden silemediler
Aşkını kalbimden silemediler
Aşkını kalbimden silemediler