Gözlerin hançerdi, deldi bağrımı Dostlarım yaramı bilemediler Yaşadım diyemem sensiz yılları Aşkını kalbimden silemediler Yaşadım diyemem sensiz yılları Aşkını kalbimden silemediler *** Geceler isyankar oldu halime Yenildin dediler sen bir zalime Geceler isyankar oldu halime Yenildin dediler sen bir zalime *** Dünyayı verdiler senin yerine Aşkını kalbimden silemediler Aşkını kalbimden silemediler Aşkını kalbimden silemediler Aşkını kalbimden silemediler *** Sanki ben olmuşsun, sensiz yaşanmaz Gönlüm beklemekten neden usanmaz O kara gözlerin görse, inanmaz Aşkını kalbimden silemediler O kara gözlerin görse, inanmaz Aşkını kalbimden silemediler *** Geceler isyankar oldu halime Yenildin dediler sen bir zalime Geceler isyankar oldu halime Yenildin dediler sen bir zalime *** Dünyayı verdiler senin yerine Aşkını kalbimden silemediler Aşkını kalbimden silemediler Aşkını kalbimden silemediler Aşkını kalbimden silemediler