Dayanmıyor Yüreğim Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Dayanmıyor Yüreğim
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Günlerdir gözüme uyku girmiyor
Ben seni kaybetmek istemiyorum
İnan, seni çok seviyorum
***
Sözlerinle benim kalbimi kırma
Seninle kurduğum dünyamı yıkma
Hasrete atıp beni aldatma
***
Söyleme
"Ayrılalım" deme, söyleme
Bana veda etme, söyleme
Sakın bir şey söyleme
***
Söyleme
"Ayrılalım" deme, söyleme
Bana veda etme, söyleme
Sakın bir şey söyleme
Sakın bir şey söyleme
***
Benim de şüphem yok senin sevginden
Yaptığın bir gurur belli hâlinden
Şöyle bir düşün veda etmeden
***
"Anılar sevdayı yaşatır" derler
"Sevene çok şey anlatır" derler
İnan, unutmaz böyle sevenler
***
Söyleme
"Ayrılalım" deme, söyleme
Bana veda etme, söyleme
Sakın bir şey söyleme
***
Söyleme
"Ayrılalım" deme, söyleme
Bana veda etme, söyleme
Sakın bir şey söyleme
Sakın bir şey söyleme
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