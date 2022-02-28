Günlerdir gözüme uyku girmiyor Ben seni kaybetmek istemiyorum İnan, seni çok seviyorum *** Sözlerinle benim kalbimi kırma Seninle kurduğum dünyamı yıkma Hasrete atıp beni aldatma *** Söyleme "Ayrılalım" deme, söyleme Bana veda etme, söyleme Sakın bir şey söyleme *** Söyleme "Ayrılalım" deme, söyleme Bana veda etme, söyleme Sakın bir şey söyleme Sakın bir şey söyleme *** Benim de şüphem yok senin sevginden Yaptığın bir gurur belli hâlinden Şöyle bir düşün veda etmeden *** "Anılar sevdayı yaşatır" derler "Sevene çok şey anlatır" derler İnan, unutmaz böyle sevenler *** Söyleme "Ayrılalım" deme, söyleme Bana veda etme, söyleme Sakın bir şey söyleme *** Söyleme "Ayrılalım" deme, söyleme Bana veda etme, söyleme Sakın bir şey söyleme Sakın bir şey söyleme