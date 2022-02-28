Söyleyemem Derdimi / Assolist Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Söyleyemem Derdimi / Assolist
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Söyleyemem derdimi ah kimseye
Derman, derman ol-, olmasın diye
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İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yar, hayırsız yar duymasın diye
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İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yar, hayırsız yar duymasın diye
***
Sakladım göz yaşımı
Vefasız o yar, o yar
Görmesin diye
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İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yar, a yar duymasın diye
***
İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yar, a yar duymasın diye