Şu Gönlümün Kaderini Şu Gönlümün Kaderini Yazamadım Yeni Baştan Bütün Dertler Bana Kaldı Ne Anladım Ben Bu Aşktan *** Hani Nerde O Umutlar Hani Nerde Mutluluklar Yüreğimde Pişmanlıklar Ne Anladım Ben Bu Aşktan *** Dünlerimi Alıp Gittin Yarınımı Çalıp Gittin Şu Dünyamı Yıkıp Gittin Ne Anladım Ben Bu Aşktan *** Hani Nerde O Umutlar Hani Nerde Mutluluklar Yüreğimde Pişmanlıklar Ne Anladım Ben Bu Aşktan

Gülü Saran Yaprağa Gülü saran yaprağa Göğü öpen buluta Cemre düşen toprağa Seni sordum yıllarca *** Tomurcuk açan dala Fincanda çıkan fala Gurbete giden yola Seni sordum yıllarca *** Damla damla yağmura Adım Adım yollara Rastladığım her kula Seni sordum yıllarca *** Tomurcuk açan dala Fincanda çıkan fala Gurbete giden yola Seni sordum yıllarca

Kaybolan Yıllar Gibi Kaybolan Yıllar Gibi Uzayan Yollar Gibi Kuruyan Dallar Gibi Kuruttun Şu Kalbimi *** Yüzüne Hasret Kaldım Yıllara Çok Yalvardım Yollara Aşkı Yazdım Avuttum Şu Kalbimi *** Hasretim Dağlar Gibi Gözlerim Ağlar Gibi Unutan Kullar Gibi Unuttun Şu Kalbimi *** Yüzüne Hasret Kaldım Yıllara Çok Yalvardım Yollara Aşkı Yazdım Avuttum Şu Kalbimi

Nereye Gidiyorum Seninle aşkımızın bir Sonu yok biliyorum Vazgeçmek elde değil Nereye, nereye gidiyorum? *** Sevdanın yollarında, Kaderin kollarında Bir gönül oyununda Nereye, nereye gidiyorum? *** Yalan yanlış demeden Önümü görmeden Vefasız senle ben Nereye, nereye gidiyorum? *** Sevdanın yollarında, Kaderin kollarında Bir gönül oyununda Nereye, nereye gidiyorum

Seni Nasıl Özledim Seni nasıl özledim Gönlüme sor söylesin Yıldızlara mehtaba Güllere sor söylesin *** Neler çektim inledim Geceye sor söylesin Yıldızlara mehtaba Güllere sor söylesin *** Geleceğin yollarda Kaldı inan gözlerim Yağmurlara rüzgara Kuşlara sor söylesin *** Öyle sevmiş ki seni Bu gönül ah neylesin Saatlere aylara Yıllara sor söylesin