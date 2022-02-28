Tamam O Zaman Şarkı Sözleri
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Bir insan böyle bakmaz ki
Günümde yıldızım sanki
Okursun aşkı gözlerinden
Geçip gitsem mi kalsam mı
***
Ben asla böyle olmazdım
Hayatta parçalanmazdım
Güneşten sıcak gülüşlerden
Tutup öpsem de yansam mı
***
İnan bıktım hayallerden
Gönül kurtulsa çöllerden
Sesinle hayata döndürsen
Senin hazzın bana farzdır
***
Bir an olsun bizim olsun
Bir tek elimi tut ne olur
Bil ki çoktan kabullendim
Senin arzun benim yazgım
***
Tamam o zaman, ayrılalım
İmkansızı sevip sevip ağlayalım
Peki o zaman, anlaşalım
Gözden gizli gizli gönülden aşığınım
***
Bir insan böyle bakmaz ki
Günümde yıldızım sanki
Okursun aşkı gözlerinden
Geçip gitsem mi kalsam mı
***
Ben asla böyle olmazdım
Hayatta parçalanmazdım
Güneşten sıcak gülüşlerden
Tutup öpsem de yansam mı
***
İnan bıktım hayallerden
Gönül kurtulsa çöllerden
Sesinle hayata döndürsen
Senin hazzın bana farzdır
***
Bir an olsun bizim olsun
Bir tek elimi tut ne olur
Bil ki çoktan kabullendim
Senin arzun benim yazgım
***
Tamam o zaman, ayrılalım
İmkansızı sevip sevip ağlayalım
Peki o zaman, anlaşalım
Gözden gizli gizli gönülden aşığınım
***
Tamam o zaman, ayrılalım
İmkansızı sevip sevip ağlayalım
Peki o zaman, anlaşalım
Gözden gizli gizli gönülden aşığınım