Bir insan böyle bakmaz ki Günümde yıldızım sanki Okursun aşkı gözlerinden Geçip gitsem mi kalsam mı *** Ben asla böyle olmazdım Hayatta parçalanmazdım Güneşten sıcak gülüşlerden Tutup öpsem de yansam mı *** İnan bıktım hayallerden Gönül kurtulsa çöllerden Sesinle hayata döndürsen Senin hazzın bana farzdır *** Bir an olsun bizim olsun Bir tek elimi tut ne olur Bil ki çoktan kabullendim Senin arzun benim yazgım *** Tamam o zaman, ayrılalım İmkansızı sevip sevip ağlayalım Peki o zaman, anlaşalım Gözden gizli gizli gönülden aşığınım *** Bir insan böyle bakmaz ki Günümde yıldızım sanki Okursun aşkı gözlerinden Geçip gitsem mi kalsam mı *** Ben asla böyle olmazdım Hayatta parçalanmazdım Güneşten sıcak gülüşlerden Tutup öpsem de yansam mı *** İnan bıktım hayallerden Gönül kurtulsa çöllerden Sesinle hayata döndürsen Senin hazzın bana farzdır *** Bir an olsun bizim olsun Bir tek elimi tut ne olur Bil ki çoktan kabullendim Senin arzun benim yazgım *** Tamam o zaman, ayrılalım İmkansızı sevip sevip ağlayalım Peki o zaman, anlaşalım Gözden gizli gizli gönülden aşığınım *** Tamam o zaman, ayrılalım İmkansızı sevip sevip ağlayalım Peki o zaman, anlaşalım Gözden gizli gizli gönülden aşığınım