Telli Turnam Şarkı Sözleri
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Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına
Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına
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Üzülmesin, ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananına
Üzülmesin, ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananına
Ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananına
***
Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı
Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı
***
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına, pınarına
Ah, iki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına, pınarına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananına
Ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananına
Ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananına