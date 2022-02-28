Tövbeliyim Şarkı Sözleri
Sibel Can Tövbeliyim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Tövbeliyim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tövbeliyim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Tövbeliyim ben, aşka tövbeli
Kapattım bütün sevdalara kalbimi
Gidişin öyle bir vurdu ki beni
Artık sevemem ben başka birini
***
Gönlüm hala seninken, sevgine hep esirken
Nasıl mutlu yaşarım, bende bu hasret varken
Gönlüm hala seninken, sevgine hep esirken
Nasıl mutlu yaşarım, bende bu hasret varken
***
Sevmeliyim ben, seni sevmeli
Varlığın yaşamamın gerçek nedeni
Her şeyin bittiği o günden beri
Senden ağlarsın, görsen halimi