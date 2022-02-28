Tövbeliyim ben, aşka tövbeli Kapattım bütün sevdalara kalbimi Gidişin öyle bir vurdu ki beni Artık sevemem ben başka birini *** Gönlüm hala seninken, sevgine hep esirken Nasıl mutlu yaşarım, bende bu hasret varken Gönlüm hala seninken, sevgine hep esirken Nasıl mutlu yaşarım, bende bu hasret varken *** Sevmeliyim ben, seni sevmeli Varlığın yaşamamın gerçek nedeni Her şeyin bittiği o günden beri Senden ağlarsın, görsen halimi