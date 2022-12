Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım Unutma beni, unutama beni Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım Unutma beni, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni ah, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni ah, unutama beni *** Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca Unutma beni, unutama beni Ayrılığın acısını kalbinde duyunca Unutma beni, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni ah, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni ah, unutama beni